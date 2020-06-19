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    Чем закончится битва аутсайдеров Примеры?

    «Мальорка» — «Леганес». Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч Ла Лиги 19 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Мальорка» — «Леганес»
    Роке Меса
    В 30 туре чемпионата Испании «Мальорка» будет принимать «Леганес». Игра пройдет на «Визит Мальорка Эстади» 19 июня. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Мальорка» — «Леганес».
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    Футбол. Испания. Примера 19 Июня 2020 года
    Мальорка
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    «Мальорка»

    Футбольный клуб, базирующийся на Балеарских островах, сейчас активно бьется за сохранение прописки в элите. На счету этой команды имеется 25 очков, а от спасительной зоны она пока отстает на 1 балл.

    После вылета из Кубка Короля в январе от «Сарагосы» (1:3) подопечные Висенте Морено проиграли в трех встречах Примеры. «Островитяне» уступили «Реалу Сосьедад» (0:3), «Вальядолиду» (0:1) и «Эспаньолу» (0:1).

    Чуть позже «Мальорка» одержала верх над «Алавесом», а затем заработала 1 очко в поединке с «Бетисом» (3:3). Очередным поражением для красно-черных закончилась игра с «Хетафе» (0:1).

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    Перед самой паузой «Мальорка» переиграла «Эйбар» (2:1), а после рестарта чемпионата команда пока не набирала очков. Коллектив Морено влетел «Барсе» (0:4) и «Вильярреалу» (0:1).

    «Леганес»

    Скромная команда из пригорода Мадрида находится на последнем месте в Примере, имея в своем запасе 23 очка. Для выхода из зоны вылета ей необходимо отыграть разницу в 3 пункта.

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    • Перед уходом на вынужденную паузу «Леганес» провел 6 матчей в Примере, по два раза выиграв, проиграв и скатав вничью. 2 февраля «огурцы» в родных стенах одолели «Реал Сосьедад» (2:1).

    Затем подопечные Хавьера Агирре всухую уступили «Леванте» (0:2). 24-й тур чемпионата закончился нулевой ничьей в поединке с «Бетисом» (0:0). Позже «Леганес» был слабее «Сельты» (1:2).

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    В следующих матчах «огурцы» разошлись миром с «Алавесом» (1:1) и победили «Вильярреал» (2:1). После рестарта Примеры подопечные Хавьера Агирре влетели «Вальядолиду» (1:2) и «Барселоне» (0:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Мальорки» в этой встрече оценивается в 2.85, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.00, а на победу «Леганеса» — 2.90.

    В сражении слабейших каждая из команд попытается проявить себя с лучшей стороны, однако голевой феерии от матча ждать не стоит. Наши прогноз и ставка — «Леганес» не проиграет и тотал меньше 2.5 за 2.12. 0

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