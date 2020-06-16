Примера. «Севилья» упустила победу, «Барса» примет «Леганес», «Реал» сыграет с «Валенсией»

«Леванте» — «Севилья» 1:1
В матче 29-го тура чемпионата Испании «Леванте» на своем поле сыграл вничью с «Севильей» — 1:1.
Счет в матче был открыт гостями на 46-й минуте. После длинной передачи из глубины поля убежал в прорыв по левому флангу атаки Эль-Хаддади и прострелил на дальнюю штангу, где Люк де Йонг ударом с нескольких метров отправил мяч в цель.
А на 87-й минуте Мирамон прострелил с правого фланга атаки во вратарскую «Севильи», где Вацлик отбил мяч на Диего Карлоса и рикошетом от защитника гостей снаряд залетел в ворота.
После этого матча «Севилья» с 51 очком идет на 3-м месте в таблице чемпионата Испании, а «Леванте» с 35 очками на 12-м месте.
«Бетис» — «Гранада» 2:2
В матче 29-го тура чемпионата Испании «Бетис» на своем поле сыграл вничью с «Гранадой» со счетом 2:2.
Счет в матча на 25-й минуте открыли гости — отличился Карлос Фернандес. «Бетис» сравнял счет на 85-й минуте — Серхио Каналес реализовал пенальти.
Спустя три минуты Кристиан Тельо вывел «Бетис» вперед. На первой добавленной минуте Роберто Сольдадо сравнял счет и спас гостей от поражения.
«Бетис» располагается на 13-й строчке в таблице Примеры, «Гранада» занимает 8-е место.
«Хетафе» — «Эспаньол»
16 июня, 20:30 мск
«Вильярреал» — «Мальорка»
16 июня, 20:30 мск
«Барселона» — «Леганес»
16 июня, 23:00 мск
«Эйбар» — «Атлетик» Б
17 июня, 20:30 мск
«Вальядолид» — «Сельта»
17 июня, 20:30 мск
«Осасуна» — «Атлетико» М
17 июня, 23:00 мск
«Алавес» — «Реал Сосьедад»
18 июня, 20:30 мск