Примера. «Севилья» упустила победу, «Барса» примет «Леганес», «Реал» сыграет с «Валенсией»

Чемпионат Испании по футболу возобновился в четверг 11 июня после почти трех месяцев бездействия. С 15 по 18 июня проходят матчи 29 тура Примеры.

«Леванте» — «Севилья» 1:1

В матче 29-го тура чемпионата Испании «Леванте» на своем поле сыграл вничью с «Севильей» — 1:1.

Счет в матче был открыт гостями на 46-й минуте. После длинной передачи из глубины поля убежал в прорыв по левому флангу атаки Эль-Хаддади и прострелил на дальнюю штангу, где Люк де Йонг ударом с нескольких метров отправил мяч в цель.

А на 87-й минуте Мирамон прострелил с правого фланга атаки во вратарскую «Севильи», где Вацлик отбил мяч на Диего Карлоса и рикошетом от защитника гостей снаряд залетел в ворота.

После этого матча «Севилья» с 51 очком идет на 3-м месте в таблице чемпионата Испании, а «Леванте» с 35 очками на 12-м месте.

Примера. 29-й тур «Леванте» — «Севилья» — 1:1 (0:0) Голы: де Йонг, 46 (0:1). Диегу Карлос, 87 — в свои ворота (1:1)«Леванте»: Фернандес, Коке (Мирамон, 61), Везу, Тоньо (Клерк, 87), Бруно Гонсалес, Рочина (Эрнани, 72), Кампанья, Вукчевич (Барди, 61), Мелеро, Моралес (Леон, 72), Майораль«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Эскудеро, Кунде, Диегу Карлос, Банега (Оливер Торрес, 63), Гудель, Хоан Хордан (Фернанду Режес, 64), де Йонг (Эн-Несири, 73), Окампос (Регилон, 84), Эль-Хаддади (Сусо, 63)Предупреждения: Рочина, 52. Хоан Хордан, 60

«Бетис» — «Гранада» 2:2

В матче 29-го тура чемпионата Испании «Бетис» на своем поле сыграл вничью с «Гранадой» со счетом 2:2.

Счет в матча на 25-й минуте открыли гости — отличился Карлос Фернандес. «Бетис» сравнял счет на 85-й минуте — Серхио Каналес реализовал пенальти.

Спустя три минуты Кристиан Тельо вывел «Бетис» вперед. На первой добавленной минуте Роберто Сольдадо сравнял счет и спас гостей от поражения.

«Бетис» располагается на 13-й строчке в таблице Примеры, «Гранада» занимает 8-е место.

Примера. 29-й тур «Бетис» — «Гранада» — 2:2 (0:1) Голы: Фернандес, 29 (0:1). Каналес, 85 — с пенальти (1:1). Тельо, 88 (2:1). Сольдадо, 90+1 (2:2)«Бетис»: Хоэль Роблес, Феддаль, Манди, Педраса, Гонсалес (Лайнес, 71), Эмерсон (Барраган, 82), Гуардадо (Аленья, 61), Каналес, Фекир, Хоакин (Тельо, 61), Лорен Морон (Борха Иглесиас, 72)«Гранада»: Силва, Фулькье, Вальехо, Санчес (Диас, 59), Нева, Вико (Мартинес, 74), Азиз (Антоньин, 90), Брайс, Пуэртас, Мачис (Дуарте, 59), Фернандес (Сольдадо, 74)Предупреждения: Гонсалес, 23. Вальехо, 41. Санчес, 52. Педраса, 65. Фулькье, 67. Силва, 90+4

«Хетафе» — «Эспаньол»

16 июня, 20:30 мск

«Вильярреал» — «Мальорка»

16 июня, 20:30 мск

«Барселона» — «Леганес»

16 июня, 23:00 мск

«Эйбар» — «Атлетик» Б

17 июня, 20:30 мск

«Вальядолид» — «Сельта»

17 июня, 20:30 мск

«Осасуна» — «Атлетико» М

17 июня, 23:00 мск

«Алавес» — «Реал Сосьедад»

18 июня, 20:30 мск

«Реал Мадрид» — «Валенсия»

18 июня, 23:00 мск