«Реал» — «Эйбар». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 14 июня 2020 года

В воскресенье, 14 июня, «Реал» на своем поле примет «Эйбар» в рамках 28-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на арене «Альфредо ди Стефано», начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Реал» — «Эйбар».

«Реал»

Мадридский «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 56 очков.

На счету «сливочных» 16 побед, восемь ничьих и три поражения в 27 сыгранных турах.

Перед уходом на карантин подопечные Зинедина Зидана обыграли «Барселону» (2:0), но уступили «Бетису» (1:2).

Также мадридцы потерпели поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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У «Реала» после травм восстанавливаются Лука Йович и Начо.

«Эйбар»

«Эйбар» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 27 очков.

«Оружейники» одержали семь побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений.

В марте команда Хосе Луиса Мендилибара поочередно проиграла «Мальорке» (1:2) и «Реал Сосьедаду» (1:2).

Календарь и таблица испанской Примеры

В лазарете «Эйбара» находится Иван Рамис. Также не сыграет Гонсало Эскаланте из-за перебора желтых карточек.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Реала» — 1.25, победа «Эйбара» — 13.50, ничья — 6.60.

Обе команды выйдут на игру мотивированными, ведь «сливочные» ведут борьбу за чемпионство, а «оружейники» — за выживание.

Брак игровой практики должен сказаться на качестве футбола, но в любом случае команды находятся в разных весовых категориях. «Реал» — один из лидеров испанского футбола последних лет, который вряд ли планирует терять очки в игре с аутсайдером.

Да, у команды Зидана имелись проблемы по ходу сезона, но во время долгого перерыва тренер должен был решить большую их часть. Наш прогноз — «победа "Реала" с форой -1,5» за 1.70.

Также можно присмотреться к ставке «хозяева победят и не пропустят» за 2.08, ведь в первом круге «сливочные» разгромили соперника на его поле 4:0. 0