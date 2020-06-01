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    Матч в Минске пройдет скромно

    «Минск» — «Слуцк». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Высшей лиги 1 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Минск» — «Слуцк»
    «Минск»
    В 11 туре чемпионата Белоруссии «Минск» будет принимать «Слуцк». Игра пройдет на стадионе «Торпедо» 1 июня. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Минск» — «Слуцк».
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 01 Июня 2020 года
    Минск
  • Минск
    •  Минск 18:00 Слуцк Слуцк
  • Слуцк
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.40
  • Ставка!
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    «Минск»

    Столичная команда находится в зоне понижения на 14 месте в турнирной таблице. За восемь поединков этот коллектив завоевал 10 очков.

    В последних шести поединках «Минск» выиграл всего раз. С 5 по 18 апреля «горожане» потерпели поражения от «Энергетика-БГУ» (0:2), БАТЭ (0:3) и клуба «Рух» Брест (0:1).

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    2 мая «Минск» дома был разгромлен командой «Торпедо-БелАЗ» (2:5), а в восьмом туре «горожане» расписали мировую с «Городеей» (1:1).

    «Слуцк»

    В десяти поединках Высшей лиги представители одноименного города набрали 17 баллов, благодаря чему они замыкают пятерку сильнейших.

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    От первой позиции бело-синие отстают на пять очков. Со второй половины апреля по начало мая «Слуцк» провел победную серию из трех матчей.

    Начался данный отрезок с выигрышной встречи с «Шахтером» Солигорск (2:1). Позже коллектив Виталия Павлова одолел «Белшину» (3:2) и «Динамо» Минск (2:1).

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    Удачная серия оборвалась 8 мая, когда «Слуцк» влетел «Энергетику-БГУ» (1:2). В следующем поединке команда уступила БАТЭ (0:3), а 23 числа она сыграла вничью с клубом «Рух» Брест (1:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Минска» в матче 11-го тура чемпионата Белоруссии букмекеры дают коэффициент 2.79, на ничью — 3.44, а на победу «Слуцка» — 2.45.

    Наши прогноз и ставка на матч — тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1.80. 0

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    «Минск» — «Слуцк». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Высшей лиги 1 июня 2020 года. Прогноз на «Минск» — «Слуцк». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
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