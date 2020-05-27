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    «Ашхабад» прервет победную серию «Мерва»?

    «Ашхабад» — «Мерв». Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч чемпионата Туркмении по футболу 27 мая 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ашхабад» — «Мерв»
    Игроки «Ашхабада»
    В среду, 27 мая, в 11-м туре чемпионата Туркмении по футболу «Ашхабад» на своей арене сыграет с «Мервом». Начало встречи — в 16:00 по мск. Прогноз на «Ашхабад» — «Мерв».

    «Ашхабад»

    «Ашхабад» после девяти проведенных встреч находится на пятой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 15 очков, уступая лидеру три пункта.

    В предыдущем туре первенства «зелено-белые» в родных стенах смогли обыграть «Энергетик» со счетом 1:0. Этой викторией они прервали 3-матчевую безвыигрышную серию.

    В этот период столичный коллектив был разгромлен лидером чемпионата «Алтын Асыром» (1:4) в гостях, а также дважды сыграл вничью: в родных стенах с «Шагадамом» и на выезде с «Копетдагом» (по 1:1).

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    • В домашних играх текущего первенства «Ашхабад» одержал два победных результата, раз сыграл вничью и одну встречу проиграл, разница мячей — 7:4.

    «Мерв»

    У «Мерва» на счету находится 12 зачетных баллов, с которыми команда находится на шестой строке в турнирной таблице, опережая на три пункта седьмую позицию.

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    В предыдущем игровом дне клуб из города Мары на своей территории разгромил вторую команду чемпионата «Ахал» со счетом 3:0, а туром ранее он в выездной встрече был сильнее «Энергетика» — 2:1.

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    • Перед этой удачной серией «мургабцы» уступили в двух поединках подряд — на выезде «Копетдагу» (1:3) и в родных стенах «Алтын Асыру» (0:4).

    Вне родных стен текущего первенства «Мерв» одержал одну виктории и четыре встречи проиграл, разница забитых и пропущенных — 3:10.

    В первом круге «Ашхабад» обыграл «Мерв» на его поле (1:0), а в прошлом сезоне столичный коллектив победил четырежды (3:2, 1:0 и дважды по 2:1).

    Прогноз и ставки

    На своей арене «Ашхабад» выступает более-менее сносно и вполне может обыграть соперника, который вне родных стен играет очень неуверенно. Наши прогноз и ставка: победа «Ашхабада». 0

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