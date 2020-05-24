«Ред Лайонс» — «Университет Тайваня». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч чемпионата Тайваня по футболу 24 мая 2020 года

В седьмом туре чемпионата Тайваня «Ред Лайонс» будет принимать «Университет Тайваня». Игра пройдет на «Муниципальном стадионе Тайбэй» 24 мая. Начало встречи — в 11:00 мск. Прогноз на «Ред Лайонс» — «Университет Тайваня».

«Ред Лайонс»

Команда «Ред Лайонс» является слабейшим звеном чемпионата Тайваня. За 6 матчей первенства она не набрала ни единого балла, забила всего 3 гола и пропустила 27 мячей.

На старте сезона «Ред Лайонс» потерпел поражения с крупным счетом 4:0 от «Хан Юань» и «Тайбэй Татун».

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А первые голы были забиты этим коллективом во встрече с «Тайвань Стил» — 2:3. В следующем матче аутсайдеры получили шесть мячей в свою сетку от «Тайпауэр» (6:1).

Первую половину мая «Ред Лайонс» начали с поражения от «Университета Мин Чуан» (6:0). В последнем туре горе-команда оказалась слабее «Тайчуна» (4:0).

«Университет Тайваня»

На данном этапе турнира «Университет Тайваня» занимает предпоследнее место в таблице. В шести поединках команда смогла раздобыть всего 4 очка.

Сезон для этого коллектива начался с гостевого поражения от «Тайчуна» (1:2), а уже в следующем туре «Университет Тайваня» расписал мировую с «Университетом Мин Чуан» (2:2).

Затем последовали три проигрышные встречи кряду. В своих неудачных матчах «Университет Тайваня» оказался слабее «Хан Юэнь» (0:2), «Тайбэй Татун» (1:5) и «Тайвань Стил» (0:4).

В шестом туре чемпионата «Университет Тайваня» дома принимал «Тайпауэр». Поединок завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Прогноз и ставка

На победу «Ред Лайонс» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.80, на ничью — 4.70, а на победу «Университета Тайваня» — 1.68.

«Университет Тайваня», окрыленный победой в прошлом туре, постарается заработать три очка в поединке против явного аутсайдера первенства. Наш прогноз и ставка на матч — победа «Университета Тайваня» с коэффициентом 1.68. 0