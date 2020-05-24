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    «Алтын Асыр» — «Шагадам». Прогноз и ставки на матч чемпионата Туркмении по футболу 24 мая 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Туркмении Прогнозы на Туркмения. Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Алтын Асыр» — «Шагадам»
    «Алтын Асыр»
    В воскресенье, 24 мая, «Алтын Асыр» будет принимать «Шагадам» в десятом туре чемпионата Туркмении по футболу. Начало матча — в 16:00 мск. Прогноз на «Алтын Асыр» — «Шагадам».
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    Футбол. Туркмения. Премьер-лига 24 Мая 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.35
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 8.00
  • Ставка!
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    «Алтын Асыр»

    «Алтын Асыр» в трех последних турах сперва проиграл, а затем дважды победил. Команда уступила на выезде «Небитчи» (0:1), после чего в гостях сначала разбила «Мерв» со счетом 4:0, а затем более скромно разобралась с прямым конкурентом за вершину турнирной таблицы «Ахалом» — 2:1.

    Поражение от «Небитчи» стало первым для клуба из Ашхабада в нынешнем чемпионате.

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    «Алтын Асыр» провел уже девять матчей, в которых удалось одержать пять побед при трех ничьих и одном поражении. Разница забитых и пропущенных мячей — 17:7.

    В турнирной таблице «Алтын Асыр» делит первые два места с «Ахалом», набрав по 18 очков, но последний сыграл на матч меньше, поэтому терять очки в нынешней ситуации очень нежелательно. Стоит отметить, что «Алтын Асыр» — действующий чемпион Туркмении.

    «Шагадам»

    Перед стартом десятого тура, «Шагадам» с 15 набранными очками разместился на третьей позиции в турнирной таблице, уступая всего три пункта первым двум позициям.

    На данный момент у клуба из Туркменбашы пятиматчевая беспроигрышная серия — четыре победы и одна ничья.

    Три виктории были одержаны с одинаковым счетом по 1:0: дома над «Мервом» и «Копетдагом», а также в гостях над «Энергетиком». Мировая пришлась на встречу позапрошлого тура с «Ашхабадом» (1:1) на выезде.

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    Любопытная ситуация сложилась в прошлом туре. «Шагадам» принимал «Небитчи» и к 70-й минуте вел со счетом 3:1, после чего гостям было засчитано техническое поражение, а игра была прервана. Причину такого решения местная федерация не уточнила.

    Прогноз

    На победу «Алтын Асыра» дается коэффициент 1.47, на ничью — 4.30, а успех «Шагадама» — 5.75.

    Действующий чемпион периодически демонстрирует не очень убедительные результаты, тогда как гости набрали отличный ход и близки к тому, чтобы включиться в борьбу за первую строчку. Однако «Шагадам» куда более комфортно себя чувствует все-таки в родных стенах, а впереди — гостевой стадион и лучшая команда страны.

    Предлагаем поставить на победу «Алтын Асыра» с форой -1 гол за 1.82. 0

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