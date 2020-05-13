«Мерв» — «Алтын Асыр». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч чемпионата Туркменистана по футболу 13 мая 2020 года

13 мая в рамках восьмого тура чемпионата Туркменистана по футболу «Мерв» в родных стенах сыграет с «Алтын Асыром». игра начнется в 16:00 по мск. Прогноз на «Мерв» — «Алтын Асыр».

«Мерв»

«Мерв», ставший в прошлом сезоне последним, в этом чемпионате идет шестым среди восьми участников, имея шесть очков в копилке и опережает последнюю позицию всего лишь на один пункт.

Клуб из города Мары до прервания чемпионата выиграл одну игру из трех, а после возобновления первенства показал аналогичные результаты, победи раз при трех поражениях.

Обе виктории «мургабцы» одержали в родных стенах, переиграв 1:0 «Энергетик» и 2:0 «Небитчи». В минувшем туре они потерпели фиаско на выезде от «Копетдага» (1:3).

С учетом прошлого и этого сезона «Мерв» на своей территории выиграл всего лишь четыре игры из 17 проведенных.

«Алтын Асыр»

«Алтын Асыр» с 12 набранными пунктами находится на второй позиции в турнирной таблице, проигрывая лидеру три балла, проведя на игру больше.

В прошлом туре первенства «золотые» уступили на выезде «Небитчи» со счетом 0:1, потерпев первое фиаско в сезоне и прервав тем самым свою 6-матчевую беспроигрышную серию, где было по три виктории три ничейных результата.

Все прогнозы на футбол

За 18 гостевых поединков минувшего и текущего сезона действующий чемпион проиграл только три игры, еще 10 победных результатов и четыре ничейных исхода.

В прошлом сезоне «Алтын Асыр» выиграл все четыре игры у «Мерва»: дома — 6:0 и 4:1, на выезде — 2:0 и 4:1.

Прогноз и ставки

Действующий чемпион не должен испытат затруднений с аутсайдером первенства даже на его арене. Наши прогноз и ставка: победа «Алтын Асыра» с форой (-1). 0