КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Интер» — «Ювентус». Серия А 2003/2004Когда нет дела до призового места. Об игре «Интера» и «Юве» в Серии А 2004-го года «Бавария» громила соперников и была разгромлена самаТоп-10 матчей сезона Бундеслиги на сегодня АПЛ остается в режиме ожиданияФутбол в Англии все ближе. Возвращение АПЛ в вопросах и ответах
  • 16:08
    • УЕФА может отменить или сократить квалификационный раунд ЛЧ и ЛЕ на следующий сезон
  • 15:20
    • 19-летний футболист «Аталанты» умер от аневризмы мозга
  • 14:38
    • ВАДА изучит новые данные по манипуляциям с базой Московской антидопинговой лаборатории
  • 14:12
    • ФИБА назвала сроки проведения чемпионата мира 2023 года
  • 10:43
    • Уткин: Российский футбол имеет шанс больше не быть киселем
  • 08:50
    • «Зенит» опроверг переговоры с «Наполи» о трансфере Азмуна
  • 07:32
    • Чемпионат Англии может возобновиться 12 июня
    Все новости спорта

    «Алтын Асыр» добудет три очка?

    «Мерв» — «Алтын Асыр». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч чемпионата Туркменистана по футболу 13 мая 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Туркмении Прогнозы на Туркмения. Премьер-лига
    Прогноз на «Мерв» — «Алтын Асыр»
    «Алтын Асыр»
    13 мая в рамках восьмого тура чемпионата Туркменистана по футболу «Мерв» в родных стенах сыграет с «Алтын Асыром». игра начнется в 16:00 по мск. Прогноз на «Мерв» — «Алтын Асыр».

    «Мерв»

    «Мерв», ставший в прошлом сезоне последним, в этом чемпионате идет шестым среди восьми участников, имея шесть очков в копилке и опережает последнюю позицию всего лишь на один пункт.

    Клуб из города Мары до прервания чемпионата выиграл одну игру из трех, а после возобновления первенства показал аналогичные результаты, победи раз при трех поражениях.

    Обе виктории «мургабцы» одержали в родных стенах, переиграв 1:0 «Энергетик» и 2:0 «Небитчи». В минувшем туре они потерпели фиаско на выезде от «Копетдага» (1:3).

  • Сделано в Германии. Как Бундеслига возвращает футбол после коронавируса
  • Немецкая Бундеслига возвращается после коронавируса: как будут выглядеть день матча, тестирование игроков и безопасность
  • Вчера

    • С учетом прошлого и этого сезона «Мерв» на своей территории выиграл всего лишь четыре игры из 17 проведенных.

    «Алтын Асыр»

    «Алтын Асыр» с 12 набранными пунктами находится на второй позиции в турнирной таблице, проигрывая лидеру три балла, проведя на игру больше.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru

    В прошлом туре первенства «золотые» уступили на выезде «Небитчи» со счетом 0:1, потерпев первое фиаско в сезоне и прервав тем самым свою 6-матчевую беспроигрышную серию, где было по три виктории три ничейных результата.

    Все прогнозы на футбол

    За 18 гостевых поединков минувшего и текущего сезона действующий чемпион проиграл только три игры, еще 10 победных результатов и четыре ничейных исхода.

    В прошлом сезоне «Алтын Асыр» выиграл все четыре игры у «Мерва»: дома — 6:0 и 4:1, на выезде — 2:0 и 4:1.

    Прогноз и ставки

    Действующий чемпион не должен испытат затруднений с аутсайдером первенства даже на его арене. Наши прогноз и ставка: победа «Алтын Асыра» с форой (-1). 0

  • На что ставить в БК Леон?
  •
  • На что ставить в Фонбет?
  •
  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Реал» — «Бавария». ЛЧ 2006/2007
  • Когда поражение считается победой. О голевой перестрелке «Реала» и «Баварии» в 2007-м
    • 16:39 06/05/2020     Серия А только начинает готовиться к рестарту
  • Серия А страдает из-за действий правительства Италии
    • 03:09 06/05/2020     Альберт Селадес
  • «Валенсия» обречена с нынешними владельцем и тренером
    • 05:48 08/05/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России *
    «Мерв» — «Алтын Асыр». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч чемпионата Туркменистана по футболу 13 мая 2020 года. Прогноз на «Мерв» — «Алтын Асыр». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.58
    Тоже интересно
    Бундеслига возвращается 16 мая Футбол Сделано в Германии. Как Бундеслига возвращает футбол после коронавирусаНемецкая Бундеслига возвращается после коронавируса: как будут выглядеть день матча, тестирование игроков и безопасность Вчера в 00:450
  • 16:47
    • Андрей Федун: С братом ничего критичного. Идет на поправку
  • 15:53
    • Клубы нижней части таблицы АПЛ требуют отмены вылета в Чемпионшип
  • 15:41
    • Пьянич хочет в «Барселону». Он отказал ПСЖ и «Ман Юнайтед»
    Кевин Гамейро Футбол Они сказали «нет». Восемь игроков, публично отказавших «Барселоне»Не все мечтают выступать в составе каталонского гранда 00:530
  • Экспресс дня

  • Выйдет ли «Локомотив» Гомель на первое место?
  • 2.25
    •
  • 16:20
    • Хави Мартинес покинет «Баварию»
  • 14:22
    • «Атлетико» готово продать Триппьера за 20 млн евро
  • 13:59
    • Владельцы «Ман Сити» приобрели клуб второго бельгийского дивизиона
    Карл-Хайнц Ридле Футбол За несколько лет до финала в Мюнхене. О противостоянии «Юве» и «Боруссии» Д в Кубке УЕФАЧемпионат Германии через неделю должен возобновить сезон. Но до того времени вспомним о еврокубковых играх одного из представителей Бундеслиги Вчера в 17:580
  • 13:46
    • Дацюк подпишет однолетний контракт с «Автомобилистом»
  • 13:28
    • Медведев: Решение о возобновлении сезона будет принято до 27 мая
  • 07:16
    • Джикия: Досрочное завершение сезона — это невыход
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие