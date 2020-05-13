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    Прервет ли «Ашхабад» победную серию «Шагадама»?

    «Ашхабад» — «Шагадам». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Туркмении по футболу 13 мая 2020 года

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    Прогноз на «Ашхабад» — «Шагадам»
    «Ашхабад»
    В среду, 13 мая, в восьмом туре чемпионата Туркмении по футболу «Ахшабад» на своей арене сразятся с «Шагадамом». Встреча начнется в 16:00 по мск. Прогноз на «Ашхабад» — «Шагадам».

    «Ашхабад»

    «Ашхабад» на данный момент занимает пятое место среди восьми участников, имея в своем активе десять очков после шести матчей, имея на игру меньше, чем у своих конкурентов.

    До перерыва, вызванного пандемией коронавируса, «горожане» провели три встречи, где набрали четыре зачетных пункта, а после возобновления первенства они сыграли в трех поединках.

    Сперва «зелено-белые» выиграли два матча подряд, поочередно одолев в гостях «Мерв» (1:0) и дома «Небитчи» (5:2), а затем они уступили на выезде «Алтын Асыру» (1:4).

    Родные стены не особо помогают «Ашхабаду». В прошлом сезоне команда проиграла шесть домашних встреч из 14, а в этом — уступила раз в двух матчах.

    «Шагадам»

    Клуб из Туркменбашы по итогам семи матчей с 11 зачетными пунктами разместился на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата Туркменистана.

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    До вынужденного перерыва «приморцы» играли не особо удачно, проиграв одну встречу при двух ничейных результатах, но а после возобновления первенства трижды победили при одном поражении.

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    • Отметим, что последний три игры розыгрыша «Шагадам» выиграл, одолев с одинаковым результатом по 1:0 дома «Мерв» и «Копетдаг», а также в гостях «Энергетик» в минувшем туре.

    Вне родных стен в текущем сезоне коллектив выиграл одну встречу и дважды проиграл, разница забитых и пропущенных — 1:3.

    В прошлом сезоне «Шагадам» дважды обыграл «Ашхабад»: 3:0 — в гостях и 2:1 — дома, две другие игры закончились вничью — 1:1 и 0:0.

    Прогноз и ставки

    Прогнозируем, что столичный коллектив в родных стенах прервет победное шествие «Шагадама». Наши прогноз и ставка: 1Х. 0

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    «Ашхабад» — «Шагадам». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Туркмении по футболу 13 мая 2020 года. Прогноз на «Ашхабад» — «Шагадам». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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