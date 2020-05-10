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    Останется ли «Хан Юэнь» среди лидеров?

    «Татун» — «Хан Юэнь». Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч чемпионата Тайваня по футболу 10 мая 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Тайвань. Премьер-лига Прогнозы на Футбол Тайваня
    Прогноз на «Татун» — «Хан Юэнь»
    «Татун» идет на четвертом месте
    В пятом туре тайванской Премьер-лиги «Татун» примет «Хан Юэнь» у себя дома лидера турнира. Матч состоится 10 мая в 11:00 по мск. Прогноз на «Татун» — «Хан Юэнь».

    «Татун»

    «Тайбэй Татун» выиграл первенство Тайваня в последних трех сезонах. В минувшем чемпионате команда добыла 16 побед при одном поражении, опередив на три очка серебряного призера.

    Этот сезон «драконы» начали не особо удачно. На старте турнира они дома проиграли 2:3 «Тайпауэру», завершившему прошлый чемпионат на втором месте.

    Во втором туре они нанесли разгромное поражение «Ред Лайонс» (4:0) в родных стенах, а затем поделили очки на выезде с «Тайчун» (2:2) и разгромили «Университет Тайваня» (5:1).

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    Перед стартом пятого тура, «Тайбэй Татун» с семью пунктами разместился на четвертой строке в турнирной таблице Тайваня, уступая лидеру пять баллов.

    «Хан Юэнь»

    «Хан Юэнь» в прошлом сезоне завоевал бронзовые награды, отстав на целых 11 баллов от победителя первенства, а второй строке уступил восемь пунктов.

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    • В этом сезоне команда стартовала с трех домашних поединков. На старте турнира она разгромила «Ред Лайонс» (4:0), а в следующей игре поделила очки с «Тайчун» (1:1).

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    Затем состоялись еще две победы — над «Университетом Тайваня» (2:0) и «Университет Мин Чуан». Эти успехи позволили команде набрать 10 очков и занимать второе место в турнирной таблице, отставая от лидера на два пункта.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,47, тогда как успех гостей оценивается в 4,75, а ничья — в 4,33.

    Рекомендуем ставить на то, что «Тайбэй Татун» выиграет, и обе команды забьют за 2,40. 0

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