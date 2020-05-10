КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кей-лига вернуласьКимчи-лига. Знакомимся с чемпионатом Кореи по футболу «Сельта» — «Ливерпуль». Кубок УЕФА 1999/1999Когда в Виго играли смельчаки. Как «Сельта» выбила «Ливерпуль» из Кубка УЕФА в 1998-м Альберт Селадес«Валенсия» обречена с нынешними владельцем и тренером
  • 22:53
    • Мельгарехо заявил о готовности покинуть «Спартак»
  • 20:51
    • ФИФА не возражает, если федерации откажутся от системы VAR
  • 20:42
    • Защитник «Атлетико» заразился коронавирусом
  • 20:24
    • Родченков выпустит автобиографию «Как я развалил секретную допинг-империю Путина»
  • 20:00
    • Источник: Судьба Семина в «Локомотиве» зависит от руководства РЖД
  • 16:41
    • IFAB официально разрешил проводить по пять замен в сезоне 2019-2020
  • 17:49
    • РФС может провести турнир за право выступать в РПЛ
    Все новости спорта

    Кто одержит первую победу?

    «Университет Мин Чуан» — «Ред Лайонс». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч чемпионата Тайваня по футболу 10 мая 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Тайвань. Премьер-лига Прогнозы на Футбол Тайваня
    Прогноз на «Университет Мин Чуан» — «Ред Лайонс»
    «Университет Мин Чуан» занимает третье место с конца
    В пятом туре тайванской Премьер-лиги «Университет Мин Чуан» примет «Ред Лайонс» у себя дома лидера турнира. Матч состоится 10 мая в 11:00 по мск. Прогноз на «Университет Мин Чуан» — «Ред Лайонс».

    «Университет Мин Чуан»

    «Мин Чуан» неудачно начал сезон и занимает только шестое место в таблице, которое является третьим с конца.

    В первом туре чемпионата коллектив уступили третьей команде турнира «Тайвань Стил» со счетом 2:4. Во втором поединке первенства коллектив сыграл вничью 2:2 с «Университетом Тайваня».

    В третьем туре было не легче — неудача против действующего лидера и лучшего клуба страны «Тайпауэра» (0:2).

    Все прогнозы на футбол

    Команда проиграла шесть встреч из восьми, а в 15 последних играх была только одна победа.

    «Ред Лайонс»

    За четыре тура «Ред Лайонс» не набрал ни одного очка, проиграв все прошлые матчи. Тем самым серия поражений команды составила шесть матчей, если взять конец прошлого сезона.

  • Трансферный дайджест. 28 апреля — 4 мая
  • Кто победит в борьбе за бомбардира «Лейпцига», удержит ли «Челси» полузащитника, куда перейдет молодой талант «Барсы» и другие трансферные новости последних дней
  • 04/05/2020

    • «Красные львы» пропускали во всех трех турах не менее трех голов. Сначала на старте они были разгромлены «Хан Юэнем» (4:0), а затем с тем же результатом уступили «Тайбэй Татун» (0:4). «Тайнан Сити» (3:2).

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru

    Последним обидчиком был клуб «Тайпауэр» — 1:6. Посему коллектив занимает последнее место в таблице.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 2,15, тогда как успех гостей оценивается в 2,55, а ничья — в 3,80.

    Рекомендуем ставить на то, что «Университет Мин Чуан» выиграет, и обе команды забьют за 3,10. 0

  • На что ставить в БК Леон?
  •
  • На что ставить в Фонбет?
  •
  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.64
  • Прогноз на матч Ульсан — Сангжу Сангму
  • Футбол
  • Сегодня в 08:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Инчхон Юнайтед — Тэгу
  • Футбол
  • Сегодня в 10:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Гвангю — Соннам
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ашхабад — Ахал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Энергетик — Шагадам
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Небитчи — Алтын Асыр
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.91
  • Экспресс дня 9 мая
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Неман — Рух
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч НСИ Рунавик — ТБ Тверойри
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч ХБ Торсхавн — ЭБ/Стреймур
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Скала — ИФ Фуглафьердур
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч КИ Клаксвик — Б-36 Торсхавн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч АБ Аргир — Викингур
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Милан» — «Реал». Кубок европейских чемпионов 1988/1989
  • Хватило пяти для унижения. Как в сезоне 1988/1989 «Милан» растоптал «Реал»
    • 13:24 03/05/2020     Марко ван Бастен
  • В одиночку на «льва». В 1988-м Марко ван Бастен унизил Англию на Евро
    • 17:09 05/05/2020     Стадионы клубов АПЛ остаются закрытыми
  • Коронавирус сильно ударит по клубам АПЛ
    • 04:30 07/05/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России *
    «Университет Мин Чуан» — «Ред Лайонс». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч чемпионата Тайваня по футболу 10 мая 2020 года. Прогноз на «Университет Мин Чуан» — «Ред Лайонс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.10
    Тоже интересно
    Бундеслига готова к возвращению Футбол Пример для остальных. Бундеслига готовится к возвращению футболаЧемпионат Германии по футболу готовится возобновиться в мае после перерыва из-за пандемии COVID-19 07/05/2020 в 19:230
  • 01:59
    • Президент «Милана» подтвердил, что у игроков клуба выявлен коронавирус
  • 01:46
    • СМИ: «Барселона» подпишет 19-летнего нападающего «Сан-Паулу»
  • 01:39
    • Генич о Николиче в «Локо»: Балканские тренеры — пластилиновые
    «Интер» Футбол Их тащил сам Феномен. О финальной игре Кубка УЕФА 1998 между «Интером» и «Лацио»Некоторые чемпионаты наконец-то начали делать маленькие шажки к возобновлению, но пока этого не произошло, ностальгируем о былом 07/05/2020 в 16:120
  • Экспресс дня

  • «Славия» и «Торпедо-БелАЗ» забьют пару голов?
  • 3.91
    •
  • 01:17
    • Эмери: Однажды «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов
  • 01:01
    • Рами рассказал, что не знает имен игроков «Сочи»
  • 00:52
    • Директор «Чертаново»: Судьба сезона ФНЛ должна зависеть от решения РПЛ
    Стадионы клубов АПЛ остаются закрытыми Футбол Коронавирус сильно ударит по клубам АПЛКакие последствия пандемии для футбола? 07/05/2020 в 04:300
  • 00:37
    • «Зенит» интересуется нападающим «Бешикташа»
  • 00:16
    • Дмитрий Комбаров мог бы заиграть в Испании, считает Эмери
  • 17:18
    • Названо имя председателя совета директоров ЦСКА
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие