«Университет Мин Чуан» — «Ред Лайонс». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч чемпионата Тайваня по футболу 10 мая 2020 года

В пятом туре тайванской Премьер-лиги «Университет Мин Чуан» примет «Ред Лайонс» у себя дома лидера турнира. Матч состоится 10 мая в 11:00 по мск. Прогноз на «Университет Мин Чуан» — «Ред Лайонс».

«Университет Мин Чуан»

«Мин Чуан» неудачно начал сезон и занимает только шестое место в таблице, которое является третьим с конца.

В первом туре чемпионата коллектив уступили третьей команде турнира «Тайвань Стил» со счетом 2:4. Во втором поединке первенства коллектив сыграл вничью 2:2 с «Университетом Тайваня».

В третьем туре было не легче — неудача против действующего лидера и лучшего клуба страны «Тайпауэра» (0:2).

Все прогнозы на футбол

Команда проиграла шесть встреч из восьми, а в 15 последних играх была только одна победа.

«Ред Лайонс»

За четыре тура «Ред Лайонс» не набрал ни одного очка, проиграв все прошлые матчи. Тем самым серия поражений команды составила шесть матчей, если взять конец прошлого сезона.

«Красные львы» пропускали во всех трех турах не менее трех голов. Сначала на старте они были разгромлены «Хан Юэнем» (4:0), а затем с тем же результатом уступили «Тайбэй Татун» (0:4). «Тайнан Сити» (3:2).

Последним обидчиком был клуб «Тайпауэр» — 1:6. Посему коллектив занимает последнее место в таблице.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 2,15, тогда как успех гостей оценивается в 2,55, а ничья — в 3,80.

Рекомендуем ставить на то, что «Университет Мин Чуан» выиграет, и обе команды забьют за 3,10. 0