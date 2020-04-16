«Манагуа» — «Халапа». Прогноз и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 16 апреля 2020 года

В четверг, 16 апреля, «Манагуа» на своем поле примет «Халапу» в рамках 17-го тура чемпионата Никарагуа. Встреча, которая пройдет на «Эстадио Олимпико», начнется в 04:00 по московскому времени. Прогноз на «Манагуа» — «Халапа».

«Манагуа»

ФК «Манагуа» на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Никарагуа, имея на своем счету 36 очков.

«Львы» в текущем сезоне одержали 11 побед, трижды сыграли вничью и потерпели два поражения.

С начала апреля подопечные Эмилио Абурто поделили очки с «Реал Эстели» (1:1) и «Реал Мадрис» (0:0), а также обыграли «Окоталь» (2:1) и «Депортиво Лас-Сабанас» (1:0).

Все прогнозы на футбол

Последнее поражение в чемпионате «Манагуа» потерпел более месяца назад — 2 марта.

«Халапа»

«Халапа» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Никарагуа с 23 набранными баллами.

На счету «желто-зеленых» шесть побед, пять ничьих и пять поражений.

В этом месяце команда Хорхе Галеано обыграла «Окоталь» (2:1), уступила «Чинандеге» (0:1), а также разошлась миром с «Депортиво Лас-Сабанас» (0:0) и «Дириангеном» (0:0).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Манагуа» — 1.39, победа «Халапы» — 6.80, ничья — 4.30.

Все прогнозы на спорт

В этом матче сойдутся главный претендент на чемпионский титул и команда, не забившая в трех последних поединках ни одного гола.

Очевидно, что хозяева будут иметь преимущество и даже, скорее всего, победят, но вряд ли стоит ждать уверенного триумфа, исходя из последних результатов. Наш прогноз — «победа "Халапы" с форой +1,5» за 1.64.

Еще один вариант — «обе забьют: нет» за 1.84. В первую очередь ожидаем, что хозяева сыграют на ноль, поскольку у «Халапы» имеются проблемы с реализацией моментов. 0