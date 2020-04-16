«Манагуа» — «Халапа». Прогноз и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 16 апреля 2020 года

«Манагуа»
ФК «Манагуа» на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Никарагуа, имея на своем счету 36 очков.
«Львы» в текущем сезоне одержали 11 побед, трижды сыграли вничью и потерпели два поражения.
С начала апреля подопечные Эмилио Абурто поделили очки с «Реал Эстели» (1:1) и «Реал Мадрис» (0:0), а также обыграли «Окоталь» (2:1) и «Депортиво Лас-Сабанас» (1:0).
Последнее поражение в чемпионате «Манагуа» потерпел более месяца назад — 2 марта.
«Халапа»
«Халапа» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Никарагуа с 23 набранными баллами.
На счету «желто-зеленых» шесть побед, пять ничьих и пять поражений.
В этом месяце команда Хорхе Галеано обыграла «Окоталь» (2:1), уступила «Чинандеге» (0:1), а также разошлась миром с «Депортиво Лас-Сабанас» (0:0) и «Дириангеном» (0:0).
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Манагуа» — 1.39, победа «Халапы» — 6.80, ничья — 4.30.
В этом матче сойдутся главный претендент на чемпионский титул и команда, не забившая в трех последних поединках ни одного гола.
Очевидно, что хозяева будут иметь преимущество и даже, скорее всего, победят, но вряд ли стоит ждать уверенного триумфа, исходя из последних результатов. Наш прогноз — «победа "Халапы" с форой +1,5» за 1.64.
Еще один вариант — «обе забьют: нет» за 1.84. В первую очередь ожидаем, что хозяева сыграют на ноль, поскольку у «Халапы» имеются проблемы с реализацией моментов. 0