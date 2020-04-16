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    Упрочит ли «Манагуа» свое лидерство?

    «Манагуа» — «Халапа». Прогноз и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 16 апреля 2020 года

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    Прогноз на «Манагуа» — «Халапа»
    Футболисты «Манагуа»
    В четверг, 16 апреля, «Манагуа» на своем поле примет «Халапу» в рамках 17-го тура чемпионата Никарагуа. Встреча, которая пройдет на «Эстадио Олимпико», начнется в 04:00 по московскому времени. Прогноз на «Манагуа» — «Халапа».
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    Футбол. Никарагуа. Лига Примера 16 Апреля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.37
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 7.70
  • Ставка!
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    «Манагуа»

    ФК «Манагуа» на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Никарагуа, имея на своем счету 36 очков.

    «Львы» в текущем сезоне одержали 11 побед, трижды сыграли вничью и потерпели два поражения.

    С начала апреля подопечные Эмилио Абурто поделили очки с «Реал Эстели» (1:1) и «Реал Мадрис» (0:0), а также обыграли «Окоталь» (2:1) и «Депортиво Лас-Сабанас» (1:0).

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    Последнее поражение в чемпионате «Манагуа» потерпел более месяца назад — 2 марта.

    «Халапа»

    «Халапа» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Никарагуа с 23 набранными баллами.

    На счету «желто-зеленых» шесть побед, пять ничьих и пять поражений.

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    В этом месяце команда Хорхе Галеано обыграла «Окоталь» (2:1), уступила «Чинандеге» (0:1), а также разошлась миром с «Депортиво Лас-Сабанас» (0:0) и «Дириангеном» (0:0).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Манагуа» — 1.39, победа «Халапы» — 6.80, ничья — 4.30.

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    В этом матче сойдутся главный претендент на чемпионский титул и команда, не забившая в трех последних поединках ни одного гола.

    Очевидно, что хозяева будут иметь преимущество и даже, скорее всего, победят, но вряд ли стоит ждать уверенного триумфа, исходя из последних результатов. Наш прогноз — «победа "Халапы" с форой +1,5» за 1.64.

    Еще один вариант — «обе забьют: нет» за 1.84. В первую очередь ожидаем, что хозяева сыграют на ноль, поскольку у «Халапы» имеются проблемы с реализацией моментов. 0

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