«Халапа» — «Чинандега». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 6 апреля 2020 года

В понедельник, 6 апреля, в рамках 14-го тура чемпионата Никарагуа «Халапа» в родных стенах сразится с «Чинандегой». Игра начнется в 01:00 по мск. Прогноз на «Халапа» — «Чинандега».

«Халапа»

С 21 зачетным пунктом «Халапа» расположилась на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата Никарагуа, отстав от третьей строки на шесть баллов.

«Тигры» сейчас находятся в неплохой форме, выйдя победителями из трех встреч из последних четырех игр первенства при одном поражении, которое состоялось два тура тому назад на выезде от «Реал Мадрис» (0:1).

Одолеть удалось в родных стенах «Уолтер Феррети» и «Ювентус Манагуа» (по 2:0), а также в гостях «Окоталь» (2:1) в минувшем игровом дне.

Домашние встречи текущего чемпионата «Халапа» проводит очень удачно, выиграв пять встреч при одном ничейном исходе, разница забитых и пропущенных — 9:2.

«Чинандега»

У «Чинандеги» в активе числится 15 очков, позволяющие команде находится в зоне плей-офф, на шестом месте. Ближайший коллектив отстает на два балла.

В последнем туре первенства «красно-белые» на своей территории разгромили «Ювентус Манагуа» со счетом 4:0. Этой викторией они прервали 4-матчевую безвыигрышную серию, где было три поражения.

Мировая в этот период была в гостях с «Депортиво Лас-Сабанас» (1:1), фиаско состоялись в выездных играх от «Окоталя» (0:1) и «Уолтер Феррети» (0:7), а также дома от ФК «Манагуа» (0:1).

В гостях «Чинандега» в этом чемпионате еще не побеждала, четырежды уступив при двух ничейных результатах, разница мячей — 3:16.

Все прогнозы на футбол

В первом круге «Чинандега» дома одолела «Халапу» со счетом 1:0, а в прошлом сезоне коллективы обменялись домашними викториям — 2:0 и 1:2.

Прогноз на «Халапа» — «Чинандега»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Халапы» — 1.53, победа «Чинандеги» — 5.85, ничья — 4.10.

Прогнозируем, что «Халапа» в родных пенатах легко справится с соперником, который на выезде выступает очень неуверенно. Наш прогноз и ставка: победа «Халапы» с форой (-1). 0