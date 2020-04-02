«Депортиво Лас-Сабанас» — «Реал Мадрис». Прогноз (к. 2.55) и ставки на матч чемпионата Никарагуа 2 апреля 2020 года

В четверг, 2 апреля, в 13-м туре чемпионата Никарагуа «Депортиво Лас-Сабанас» дома примет «Реал Мадрис». Начало — в 01:00 по мск. Прогноз на «Депортиво Лас-Сабанас» — «Реал Мадрис».

«Депортиво Лас-Сабанас»

«Депортиво Лас-Сабанас» с шестью зачетными пунктами замыкает турнирную таблицу чемпионата Никарагуа. До зоны плей-офф команде недостает семи баллов.

В текущем первенстве «трехцветные» выиграли только раз, одолев еще на старте сезона в гостях «Дирианген» (2:1). После того они трижды сыграли вничью и семь игр проиграли.

В минувшем игровом дне команда на выезде уступила «Реал Эстели» со счетом 0:1, а перед этим свела две домашние встречи вничью — с «Чинандегой» и «Дирингеном» (по 1:1).

Пять матчей на своей арене в текущем сезоне первенства принесли «Депортиво» три мировых исхода и два поражение, соотношение мячей составляет — 3:6.

«Реал Мадрис»

«Реал Мадрис» набрал в 12 поединках чемпионата Никарагуа 13 очков, позволяющие ему идти на седьмой позиции, уступая только по разнице мячей шестой строке (зона плей-офф).

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«Сине-красные» вышли победителями из своих последних двух игр, поочередно одолев в родных стенах 1:0 «Халапу» и 2:0 «Окоталь».

А перед этим у них была 6-матчевая безвыигрышная серия в первенстве, в которой они пять раз уходили с поля поверженными раз свели матч вничью.

Пять гостевых поединков текущего чемпионата Никарагуа принесли «Реалу» одну викторию и четыре поражение, разница забитых и пропущенных — 3:10.

В первом круге «Реал» дома разгромил «Депор» со счетом 4:1, в прошлом сезоне в Мадрисе команды сыграли 0:0, а в Лас-Сабанасе победили гости — 2:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Реала» предлагают — 2.55.

На викторию «Депортиво» дают — 2.60, ничья оценена — в 3.10.

После двух викторий подряд «Реал Мадрис» включился в борьбу за плей-офф, вполне возможно, что гости продолжат свое победное шествие. Наш прогноз и ставка: победа «Реала». 0