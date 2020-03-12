«Интер» — «Хетафе». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч плей-офф Лиги Европы 12 марта 2020 года

В четверг, 12 марта, итальянский «Интер» будет принимать испанский «Хетафе» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Интер» — «Хетафе».

«Интер»

Миланская команда не выдержала конкуренции в «Барселоной» и «Боруссией» Д в Группе F в Лиге чемпионов. С 7 набранными очками коллектив занял третье место.

А в турнирной таблице итальянского первенства «Интер» сейчас идет третьим, отстав от «Лацио» на 8 баллов и от «Ювентуса» на 9 пунктов. При этом на днях правительство Италии приняло решение остановить все спортивные мероприятия в стране из-за эпидемии коронавируса. Таким образом, следующие матчи не состоятся, а когда турнир возобновится — пока не уточняется.

В последнем матче Серии А миланский клуб гостил у «Ювентуса» и потерпел поражение со счетом 0:2.

Все прогнозы на футбол

На старте плей-офф ЛЕ в 1/16 финала подопечные Антонио Конте встречались с болгарским «Лудогорцем» и не испытали никаких проблем — победы на выезде (2:0) и дома (2:1).

Команда одержала всего две победы в пяти последних играх при трех поражениях. Именно эти победы были в Лиге Европы.

Стоит отметить, что матч с «Хетафе» пройдет при пустых трибунах из-за того же коронавируса.

«Хетафе»

Испанская команда выступала в группе C Лиги Европы, где заняла второе место, набрав на одно очко меньше «Базеля».

Начали турнир «горожане» с двух викторий кряду, поочередно одолев дома турецкий «Трабзонспор» (1:0) и в гостях российский «Краснодар» — 2:1.

Спаренные матчи с «Базелем» оказались неудачными — испанцы потерпели два поражения (0:1 дома и 1:2 в гостях). В 5-м туре «Хетафе» одержал минимальную гостевую победу над «Трабзонспором» (1:0), а затем дома поиздевались над «Краснодаром» — 3:0.

Календарь и таблица Лиги Европы

На старте плей-офф испанцы встречались с «Аяксом». Дома удалось победить 2:0, а затем было поражение на выезде 1:2, но за счет гола на выезде дальше прошел «Хетафе».

В чемпионате Испании «Хетафе» идет четвертым, имея 46 очков. Отставание от «Севильи» — всего один пункт. В последних двух матчах были победа над «Мальоркой» (1:0) и ничья с «Сельтой» (0:0).

Между тем, коронавирус коснулся и Примеру. Следующие два тура чемпионата пройдут без зрителей.

Прогноз и ставки

На победу «Интера» букмекеры дают коэффициент 2.02, на ничейный результат — 3.30, а на победу «Хетафе» — 4.20.

У «Интера» сейчас не самый простой период, да и без поддержки болельщиков будет сложно. Обе команды будут играть осторожно, ведь впереди еще ответный матч, а у «Хетафе» есть прекрасная возможность в таких условиях добыть положительный результат.

Предлагаем поставить на победу «Хетафе» или ничью за 1.85. 0