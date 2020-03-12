ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марсьял и Фернандеш установили эффективное взаимодействие«Манчестер Юнайтед» прошел поворотный пункт к возрождению Президент УЕФА Чеферин попал в сложную ситуациюКоронавирус остановил Серию A. Дальше — Евро-2020? «Нью-Джерси» — «Питтсбург»НХЛ. Три очка Малкина, шайба Гусева, передачи Бучневича, Панарина и Свечникова
  • 11:43
    • Воробьев останется главным тренером «Металлурга»
  • 09:49
    • Олимпиаду в Токио могут перенести на 2022 год
  • 07:20
    • Матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» перенесен
  • 07:03
    • «Хетафе» отказался ехать в Италию на матч с «Интером»
  • 01:00
    • «Лейпциг» во второй раз обыграл «Тоттенхэм» и вышел в 1/4 Лиги чемпионов
  • 00:59
    • Покер Иличича принес «Аталанте» вторую победу над «Валенсией»
  • 00:27
    • Российский лыжник Большунов досрочно выиграл зачет Кубка мира
    Все новости спорта

    Сможет ли «Хетафе» воспользоваться проблемами «Интера»?

    «Интер» — «Хетафе». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч плей-офф Лиги Европы 12 марта 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Интер Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Хетафе Календарь Лиги Европы
    Прогноз на «Интер» — «Хетафе»
    «Хетафе» уже выбил из ЛЕ «Аякс»
    В четверг, 12 марта, итальянский «Интер» будет принимать испанский «Хетафе» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Интер» — «Хетафе».
    ×
    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 12 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 4.30
  • Ставка!
    •

    «Интер»

    Миланская команда не выдержала конкуренции в «Барселоной» и «Боруссией» Д в Группе F в Лиге чемпионов. С 7 набранными очками коллектив занял третье место.

    А в турнирной таблице итальянского первенства «Интер» сейчас идет третьим, отстав от «Лацио» на 8 баллов и от «Ювентуса» на 9 пунктов. При этом на днях правительство Италии приняло решение остановить все спортивные мероприятия в стране из-за эпидемии коронавируса. Таким образом, следующие матчи не состоятся, а когда турнир возобновится — пока не уточняется.

    В последнем матче Серии А миланский клуб гостил у «Ювентуса» и потерпел поражение со счетом 0:2.

    Все прогнозы на футбол

    На старте плей-офф ЛЕ в 1/16 финала подопечные Антонио Конте встречались с болгарским «Лудогорцем» и не испытали никаких проблем — победы на выезде (2:0) и дома (2:1).

    Команда одержала всего две победы в пяти последних играх при трех поражениях. Именно эти победы были в Лиге Европы.

    Стоит отметить, что матч с «Хетафе» пройдет при пустых трибунах из-за того же коронавируса.

    «Хетафе»

    Испанская команда выступала в группе C Лиги Европы, где заняла второе место, набрав на одно очко меньше «Базеля».

  • Трансферный дайджест. 3-9 марта
  • Потеряет ли «Зенит» бомбардира, куда переберется форвард «Реала», кто претендует на звезду «Лиона» и другие трансферные новости последних дней
  • 09/03/2020

    • Начали турнир «горожане» с двух викторий кряду, поочередно одолев дома турецкий «Трабзонспор» (1:0) и в гостях российский «Краснодар» — 2:1.

    Спаренные матчи с «Базелем» оказались неудачными — испанцы потерпели два поражения (0:1 дома и 1:2 в гостях). В 5-м туре «Хетафе» одержал минимальную гостевую победу над «Трабзонспором» (1:0), а затем дома поиздевались над «Краснодаром» — 3:0.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    На старте плей-офф испанцы встречались с «Аяксом». Дома удалось победить 2:0, а затем было поражение на выезде 1:2, но за счет гола на выезде дальше прошел «Хетафе».

    В чемпионате Испании «Хетафе» идет четвертым, имея 46 очков. Отставание от «Севильи» — всего один пункт. В последних двух матчах были победа над «Мальоркой» (1:0) и ничья с «Сельтой» (0:0).

    Между тем, коронавирус коснулся и Примеру. Следующие два тура чемпионата пройдут без зрителей.

    Прогноз и ставки

    На победу «Интера» букмекеры дают коэффициент 2.02, на ничейный результат — 3.30, а на победу «Хетафе» — 4.20.

    3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru 17 000ЗабратьБонус по промо LIVESPORTtennisi.bet

    У «Интера» сейчас не самый простой период, да и без поддержки болельщиков будет сложно. Обе команды будут играть осторожно, ведь впереди еще ответный матч, а у «Хетафе» есть прекрасная возможность в таких условиях добыть положительный результат.

    Предлагаем поставить на победу «Хетафе» или ничью за 1.85. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.64
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сочи — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Боруссия М — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Александрия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч ПСЖ — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.47
  • Экспресс дня 11 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч ПСЖ — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Колорадо — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Десна — Ворскла
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Севилья — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  2.06
  • Прогноз на матч ЛАСК — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.64
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Базель
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Спартак» — «Краснодар»
  • Проклятье «бывших». Ари приблизил «Спартак» к зоне вылета
    • 22:13 09/03/2020     Юрген Клопп
  • «Ливерпуль» вернул уверенность перед визитом «Атлетико»
    • 07:30 08/03/2020     Санчо сыграл ключевую роль в победе «Дортмунда»
  • Дортмунд готов к битве с ПСЖ
    • 02:59 09/03/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Интер» — «Хетафе». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч плей-офф Лиги Европы 12 марта 2020 года. Прогноз на «Интер» — «Хетафе». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
    Тоже интересно
    Неймар Футбол ЛЧ. «Лейпциг» принимает «Тоттенхэм», «Атлетико» в гостях у «Ливерпуля»Результаты ответных матчей 1/8 Лиги чемпионов 01:050
  • 09:33
    • «Бостон» обыграл «Индиану», «Лейкерс» проиграли «Бруклину»
  • 11:58
    • «Атлетико» заинтересован в трансфере Ляказетта
  • 11:27
    • Гасперини: «Аталанта» показала хороший уровень
    «Динамо» — «Спартак» Хоккей КХЛ. «Сибирь» прошла в следующий раунд, «Динамо» М повело в серии со «Спартаком»Результаты матчей первого раунда плей-офф Кубка Гагарина Вчера в 22:160
  • Экспресс дня

  • Лига Европы: ставка на хозяев
  • 5.28
    •
  • 11:11
    • Нагельсман установил рекорд Лиги чемпионов
  • 08:08
    • Иличич: Успехи «Аталанты» — больше ни для кого не сюрприз
  • 07:55
    • Нагельсман: «РБ Лейпциг» заслуженно вышел в четвертьфинал ЛЧ
    Джейми Варди Футбол «Лестер» прошелся катком по «Астон Вилле». Победители и неудачники«Лестер» вернулся на победную тропу, разгромив претендента на вылет Вчера в 15:020
  • 07:36
    • Моуринью выдал худшую серию в карьере
  • 00:30
    • Клопп: Не уверен, что без болельщиков будет лучше
  • 23:50
    • «Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Эйбар»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие