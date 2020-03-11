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    «Хетафе» отказался ехать в Италию на матч с «Интером»

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    Президент «Хетафе» Анхель Торрес сообщил, что команда не намерена лететь на матч 1/8 финала Лиги Европы против «Интера» из-за распространения в Италии коронавируса.

    «Хетафе» отказался ехать в Италию на матч с «Интером»
    «Хетафе» отказался ехать в Италию на матч с «Интером»

    «Если мы проиграем это противостояние, то так тому и быть. Но мы не собираемся рисковать здоровьем. Мы просили УЕФА найти альтернативное место проведения матча из-за ситуации с коронавирусом. Нам не нужны эти проблемы», — цитирует президента Onda Cero.

    Первый матч между «Интером» и «Хетафе» должен состояться 12 марта.

    Напомним, ранее Национальный олимпийский комитет Италии объявил о приостановке всех спортивных соревнований в стране до 3 апреля. В связи с этим были отменены матчи Серии А. 0

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