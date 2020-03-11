Президентсообщил, что команда не намерена лететь на матч 1/8 финала Лиги Европы противиз-за распространения в Италии коронавируса.

«Хетафе» отказался ехать в Италию на матч с «Интером» globallookpress.com 10 000 Фрибет новичкам Играть!

«Если мы проиграем это противостояние, то так тому и быть. Но мы не собираемся рисковать здоровьем. Мы просили УЕФА найти альтернативное место проведения матча из-за ситуации с коронавирусом. Нам не нужны эти проблемы», — цитирует президента Onda Cero.

Первый матч между «Интером» и «Хетафе» должен состояться 12 марта.

Напомним, ранее Национальный олимпийский комитет Италии объявил о приостановке всех спортивных соревнований в стране до 3 апреля. В связи с этим были отменены матчи Серии А. 0