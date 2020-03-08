«Милан» — «Дженоа». Прогноз (к. ) и ставки на матч чемпионата Италии 8 марта 2020 года

В воскресенье, 8 марта, в поединке 26-го тура итальянской Серии А «Милан» на стадионе «Джузеппе Меацца» сыграет с «Дженоа». Начало — в 17:00 по мск. Прогноз на «Милан» — «Дженоа».

«Милан»

По итогам 25 матчей «Милан» набрал 36 очков, с которыми расположился на седьмом месте в турнирной таблице Серии А. От шестой еврокубковой строки, которую занимает «Наполи», команду отделяют три балла.

«Россонери» проиграли лишь раз за последние восемь встреч итальянского первенства, уступив два тура тому назад в дерби «Интеру» (2:4), выигрывая по ходу встречи 2:0.

После этого поединка миланцы в родных пенатах минимально одолели «Торино» со счетом 1:0. В минувшем игровом дне они упустили гостевую победу над «Фиорентиной» (1:1), пропустив в самой концовке с пенальти.

В предыдущих пяти поединках во всех турнирах дружина Пьоли потерпела одно поражение.

«Дженоа»

Перед своим матчем 26 тура итальянского первенства «Дженоа» с 22 очками идет в зоне вылета, на 18 месте. От 17 безопасной строки команда отстает всего на один балл.

Проиграв в родных стенах «Лацио» (2:3) в прошлом туре, «Грифоны» тем самым прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию. По ходу нее они сперва дважды сыграли вничью, а затем выиграли две игры.

Мировые состоялись в поединках с «Фиорентиной» (0:0) и «Аталантой» (2:2) в гостях. Одолеть удалось на своей территории «Кальяри» (1:0) и на выезде «Болонью» (3:0).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,67, тогда как успех гостей оценивается в 5,25, ничья — в 3,70.

Рекомендуем ставить на то, что «Милан» выиграет, и обе команды забьют за 3,40. 0