«Ювентус» — «Интер». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч Серии А 8 марта 2020 года

8 марта «Ювентус» примет на арене «Альянц» миланский «Интер». Команды сыграют в рамках 26 тура Серии А. Старт встречи намечен на 22:45 по мск. Прогноз на «Ювентус» — «Интер».

«Ювентус»

После 25 туров «Ювентус» занимает второе место с 60 очками. Вперед вырвался «Лацио», который матчей не пропускал в отличие от хозяев.

За последние 5 туров команда Маурицио Сарри проиграла дважды. Она уступила «Вероне» и «Наполи» с одинаковым счетом 2:1. В целом у «бьянконери» уже 3 неудачи в нынешнем сезоне Серии А.

В последних двух играх «полосатые» выиграли у «Брешии» 2:0 и СПАЛа 1:2. Это была 19 победа команды в сезоне.

Отметим, что дома «Юве» ни разу не проиграл, как и «Лацио». Они вместе лучшие по данному показателю.

Напомним, что 13 февраля «зебры» сыграли вничью с «Миланом» (1:1) и 26 февраля они проиграли «Лиону» (1:0) в Лиге чемпионов.

«Интер»

«Интер» отстает от «Юве» на четыре пункта, имея еще две игры в запасе. В прошлом туре команда Антонио Конте проиграла «Лацио» 2:1 и потерпела второе поражение в сезоне.

Перед фиаско в Риме клуб проиграл «Наполи» в Кубке Италии 0:1. Последние два матча были проведены в рамках Лиги Европы, где «Интер» дважды обыграл «Лудогорец» со счетом 0:2 и 2:1.

«Нерадзурри» — лучшие по статистике выездных встреч. Они набрали 29 очков в 12 матчах и проиграли лишь раз, пропустив всего 12 мячей. Это лучший показатель надежности в гостевых матчах турнира. При этом «черно-синие» выиграли 9 из 12 гостевых встреч.

Календарь и таблица Серии А

В составе у Конте есть небольшие потери. Не смогут сыграть из-за травм Виктор Мозес и Стефано Сенси.

Прогноз и ставки

В этом сезоне счет в пользу «Юве». Команда Сарри выиграла 1:2 в октябре на выезде. Теперь же «Интер» явно жаждет реванша. Однако миланцы не забивают в гостях у «зебр» на протяжении пяти поединков.

«Ювентус» считают фаворитом встречи — коэффициенты 2.33 и 3.25 соответственно. На ничью установили коэффициент 3.35.

Обеим командам нужно побеждать. «Старой Сеньоре» победа нужна, чтобы вернуть лидерство. Гости хотят догнать соперника. Так что мы ожидаем от этого матча не так много голов. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2.5 за 1.82. 0