«Ювентус» — «Милан». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч Кубка Италии 4 марта 2020 года

4 марта состоится ответный матч полуфинала Кубка Италии между «Ювентусом» и «Миланом». Команды сыграют на стадионе «Альянц». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по мск. Результат первой встречи 1:1. Прогноз на «Ювентус» — «Милан».

«Ювентус»

Команда Маурицио Сарри не слишком удачно начала плей-офф Лиги чемпионов, проиграв в первом матче «Лиону» со счетом 1:0. Также отметим, что в связи со вспышкой коронавируса «Ювентус» не сыграл с «Интером» в чемпионате, хотя матч должен был состоятся на прошлых выходных.

Ранее «бьянконери» выиграли два матча подряд в Серии А. Речь идет о результатах 1:2 со СПАЛом и 2:0 с «Брешией». Из шести матчей февраля «зебры» выиграли только три.

Однако на своем поле «Ювентус» выступает очень удачно. Команда выиграла 6 поединков подряд, пропустив всего два мяча. При этом в среднем коллектив Сарри забивал по 3 мяча за игру.

Есть вероятность, что игру пропустят Гонсало Игуаин и Дуглас Коста.

«Милан»

У «Милана» со статистикой все еще хуже, поскольку гости в этом месяце выиграли только раз — у «Торино» в Серии А со счетом 1:0.

Помимо ничьей с «Ювентусом» у «дьяволов» было еще две мировых с «Фиорентиной» 1:1 и «Вероной» при таком же счете. Единственное за этот месяц поражение «полосатым» нанес «Интер» (4:2).

К слову, это будет первый выездной матч команды в рамках Кубка Италии в нынешнем сезоне. В половине гостевых игр текущего сезона «Милан» не смог одержать победу.

Календарь и таблица Серии А

Кадровые потери тоже имеют место. Доннарумма точно не сыграет в воротах «россонери». Симон Кьер пропустит игру из-за травмы. Это два основных футболиста.

Прогноз и ставки

1.59 и 5.90 предлагают букмекеры на победу «Ювентуса» и «Милана» соответственно. На ничью они установили коэффициент 4.20.

Последний раз «Милан» выигрывал у «Юве» в 2016 году. При этом на своем поле «зебры» выиграли 7 матчей подряд, а «россонери» не могли забить больше одного мяча.

Наш прогноз и ставка — П1 за 1.59. У «Милана» есть проблемы сзади, поэтому без проблем не обойдется. 0