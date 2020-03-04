«Ювентус» — «Милан». Прогноз (к. 1.60) и ставки на тоталы в матче Кубка Италии 4 марта 2020 года

В полуфинале Кубка Италии «Ювентус» будет принимать «Милан». Игра пройдет на стадионе «Альянц» 4 марта. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Ювентус» — «Милан».

«Ювентус»

Туринская команда приступила к матчам Кубка страны 15 января. На стадии 1/8 финала этот коллектив в родных стенах разгромил «Удинезе» (4:0).

В четвертьфинале «Ювентус» встретился с «Ромой». Поединок в Турине закончился победой подопечных Маурицио Сарри со счетом 3:1. А в первой полуфинальной игре «зебры» разошлись миром с «Миланом» (1:1).

После ничейного поединка на «Сан-Сиро» «бьянконери» заработали шесть очков в двух встречах Серии А. Сперва «старая синьора» одолела «Брешию» (2:0), а затем она справилась со СПАЛом (2:1).

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26 февраля «Ювентус» во Франции сыграл с «Лионом» в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. На «Парк Олимпик Лион» гости уступили «детям» (0:1).

«Милан»

Свой путь в Кубке Италии миланский коллектив начал с поединка со СПАЛом. У себя дома эта команда легко справилась с соперниками (3:0) и прошла в следующую стадию.

28 января «Милан» на «Сан-Сиро» встретился с «Торино». В основное время клубы победителя не выявили, а вот в дополнительное «россонери» забили «быкам» дважды (4:2).

Полуфинальная встреча против «Ювентуса» завершилась для подопечных Стефано Пиоли ничьей — 1:1. Уже через несколько дней «дьяволы» сыграли с «Торино» в чемпионате. Еще одна встреча закончилась победой красно-черных (1:0).

В 25 туре Серии А «Милан» отправился в гости во Флоренцию. В выездном матче подопечные Стефано Пиоли расписали мировую с «Фиорентиной» (1:1).

Прогноз и ставки

Победа «Ювентуса» во второй полуфинальной встрече оценивается в 1,60, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,32, а на победу «Милана» — 5,85.

«Ювентус» не будет забивать в ворота «россонери» много, а «Милан» не сумеет крупно обыграть команду Сарри в гостях. Наш прогноз на матч — тотал меньше 3 с коэффициентом 1,60. 0