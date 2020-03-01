«Мальорка» — «Хетафе». Прогноз (к. 2.02) и ставки на матч чемпионата Испании 1 марта 2020 года

В рамках 26-го тура испанской Примеры «Мальорка» в первый день весны в Пальме на «Эстадио де Сон-Моис» примет «Хетафе». Начало встречи запланировано на 20:30 по мск. Прогноз на «Мальорка» — «Хетафе».

«Мальорка»

Островитяне не знают горечи поражений в чемпионате Испании уже в двух встречах, набрав в них четыре очка. Сперва в этом отрезки они в родных стенах одолели «Алавес» (1:0), а в минувшем туре расписали мировую с «Бетисом» (3:3) в гостях.

Перед этой удачной серией «киноварные» уступили в четырех встречах подряд с учетом всех турниров, где три прошли на игры Примеры, в которых они даже не забили.

После 25 туров испанского первенства «красно-черные» с 22 очками идут в зоне вылета, на 18 месте. От 17 спасительной строки они отстают лишь на два пункта.

В 13 домашних поединках текущего розыгрыша Ла Лиги «Мальорка» добыла шесть викторий, дважды сыграла вничью и пять встреч проиграла, разница мячей — 16:13.

«Хетафе»

Накануне «Хетафе» пробился в 1/8 финала Лиги Европы, выбив их турнира голландский «Аякс». После домашней победы 2:0, испанцы уступили в Амстердаме несколько дней тому назад 1:2 и прошли дальше.

В чемпионате Испании «городские» расположились с 42 баллами на шестой строке в турнирной таблице, отставая от четвертой позиции всего лишь на один пункт.

Последние две игры в первенства клуб из пригорода Мадрида проиграл, поочередно уступив на выезде «Барселоне» (1:2) и в родных пенатах «Севилье» (0:3). А перед этой серией он выиграл четыре игры Примеры «всухую».

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Вне родных стен в этом розыгрыше Примеры «синие» выиграли в пяти встречах из 12, трижды сыграли вничью и четыре игры проиграли, разницы забитых и пропущенных — 15:12.

Игра первого круга принесла «Хетафе» результативную домашнюю викторию над «Мальоркой» — 4:2.

Прогноз на «Мальорка» — «Хетафе»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Хетафе» — 2.35, победа «Мальорки» — 3.65, ничья — 3.00.

Прогнозируем, что «Хетафе» прервет серию поражений в Примере, и по-привычке в матче с участием «городских» забито много не будет. Наш прогноз и ставка: Х2 + ТМ 2,5 за 2.02. 0