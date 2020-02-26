«Брага» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч плей-офф Лиги Европы 26 февраля 2020 года

В 1/16 финала плей-офф Лиги Европы «Брага» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «Городском стадионе» 26 февраля. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Брага» — «Рейнджерс».

«Брага»

На групповом этапе Лиги Европы команда из одноименного португальского города заработала 14 очков. Благодаря этому она уверенно вышла в плей-офф с первого места.

В чемпионате своей страны «Брага» на данный момент идет третьей. В 22 турах подопечные Рубена Аморима завоевали 40 баллов, от лидерской позиции его коллектив отстал на 16 пунктов.

Совсем недавно «оружейникам» удалось пройти «Спортинг» (2:1) и «Порту» (1:0) в плей-офф Кубка лиги, после чего «архиепископы» одолели «Морейренси» (2:1) и «Спортинг» (1:0) в первенстве.

Календарь и таблица Лиги Европы

Затем «Брага» разошлась миром с «Жил Висенте» (2:2) и одержала верх над «Бенфикой» (1:0). В первой встрече в ЛЕ с «Рейнджерс» португальцы проиграли (2:3). 23 февраля команда Рубена Аморима победила «Сетубал» (3:1).

«Рейнджерс»

В непростой группе с «Порту», «Янг Бойз» и «Фейеноордом» шотландский клуб из города Глазго занял второе место. В шести поединках эта команда набрала девять баллов.

В домашнем чемпионате «Рейнджерс» на данный момент занимает второе место. За 27 туров шотландского первенства подопечные Стивена Джеррарда добыли 64 очка, отстав от «Селтика» на 12 пунктов.

Совсем недавно «Джерс» в гостях разгромили «Гамильтон» в 1/8 финала Кубка Шотландии (4:1), после чего «плюшевые мишки» потерпели поражение от «Килмарнока» в первенстве (1:2).

16 февраля «Рейнджерс» одолел «Ливингстон» (1:0), а затем он дома одержал верх во встрече с «Брагой» на евроарене (3:2). 23 числа коллектив Стивена Джеррарда расписал мировую с «Сент-Джонстоном» в чемпионате (2:2).

Прогноз и ставки

На победу «Браги» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,97, на ничью — 3,68, а на победу «Рейнджерс» — 4,08.

В первой игре на «Айброкс» португальцы упустили преимущество в два мяча, а затем и вовсе уступили шотландцам. Дома они постараются все исправить, медлить с забитым голом «оружейники» не будут. Наш прогноз и ставка на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,79. 0