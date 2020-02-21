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    Забьет ли «Мальорка» на «Бенито Вильямарин»?

    «Бетис» — «Мальорка». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч чемпионата Испании 21 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Бетис» — «Мальорка»
    Анте Будимир
    В пятницу, 21 февраля, «Бетис» в Севильи на стадионе «Бенито Вильямарин» примет «Мальорку» в стартовом поединке 25-го тура испанской Примеры. Стартовый свисток буде дан в 23:00 по мск. Прогноз на «Бетис» — «Мальорка».
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    Футбол. Испания. Примера 21 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 1.50
  • X
  • 4.55
  • 2
  • 6.20
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    «Бетис»

    «Бетис» по итогам 24 туров находится с 29 зачетными баллами на 13 позиции в турнирной таблице Ла Лиги, оторвавшись на восемь очков от зоны вылета.

    На данный момент у «зелено-белых» 5-матчевая безвыигрышная серия с учетом всех турниров, где четыре из них они провели в чемпионате.

    В играх первенства в этот период клуб из Севильи сыграл в гостях 1:1 с «Эйбаром» и 0:0 с «Леганесом» в минувшем туре, а также проиграл в родных стенах 2:3 «Барселоне» и на выезде 0:1 «Хетафе».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На «Бенито Вильямарин» в текущем сезоне Примеры «Бетис» провел 12 матчей, половину из которых он выиграл, два раза сыграл вничью и четыре встречи проиграл, разница мячей — 22:17.

    «Мальорка»

    «Мальорка» в 24 поединках смогла заработать 21 балл, с которыми находится в зоне вылета, на 18 месте. 17-й «Сельте» она проигрывает только по дополнительным показателям.

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    • Переиграв на своей территории в минувшем игровом дне чемпионата «Алавес» (1:0), островитяне тем самым прервали серию из четырех поражений с учетом всех турниров, три из них пришлись на матчи Ла Лиги.

    Сперва «киноварные» в этот неудачный период были разгромлены в гостях «Реал Сосьедадом» (0:3), затем уступили 0:1 дома «Вальядолиду», а потом с таким же счетом проиграли на выезде «Эспаньолу».

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    На выезде в этой Примере «красно-черные» выступают очень плохо. Всего одна ничья при десяти поражениях, разница забитых и пропущенных — 7:26.

    Игра первого круга принесла «Бетису» выездную викторию над «Мальоркой» — 2:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бетиса» предлагают — 1.55.

    На викторию «Мальорки» дают — 6.20, ничья оценена — в 4.55.

    «Мальорка» плохо играет на выезде, но командам уровня «Бетиса» зачастую забивает. Предлагаем поставить в этой игре на гол гостей или обе забьют: да. 0

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