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    Чем запомнится болельщиками миланское дерби?

    «Интер» — «Милан». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата Италии 9 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Интер» — «Милан»
    Кристиан Эриксен
    В 23 туре итальянской Серии А «Интер» будет принимать «Милан». Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» 9 февраля. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Интер» — «Милан».
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    Футбол. Италия. Серия А 09 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 3.45
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    «Интер»

    После 22 туров чемпионата Италии этот миланский клуб занял второе место. Сейчас в активе у «интеристов» имеется 51 очко, от «Юве» они отстают на 3 балла.

    Январские выступления в Серии А «Интер» начал с победы над «Наполи» (3:1) и с ничьей в поединке с «Аталантой» (1:1). А затем команда Антонио Конте разгромила «Кальяри» в Кубке страны (4:1).

    19 января в чемпионате «нерадзурри» расписали мировую с «Лечче» в гостевой встрече (1:1). В следующем туре «интеристы» заработали 1 очко в игре с «Кальяри» (1:1).

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    Чуть позже в четвертьфинале Кубка Италии «Интер» на своем поле сумел пройти «Фиорентину» (2:1). А в последнем матче в чемпионате команда Конте взяла верх над Удинезе (2:0).

    «Милан»

    Второй клуб из Милана сейчас располагается на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии с 32 баллами в запасе. От еврокубковой зоны команда отстает лишь по второстепенным показателям.

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    • В первой игре января «Милан» разошелся миром с «Сампдорией» (0:0). А чуть позже подопечные Стефано Пиоли справились в гостях с «Кальяри» (2:0).

    В 1/8 финала Кубка Италии «россонери» уверенно разобрались со СПАЛом (3:0). Затем в Серии А «дьяволы» победили «Удинезе» (3:2) и «Брешию» (1:0).

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    28 января на «Сан-Сиро» хозяева в дополнительное время переиграли «Торино» в рамках четвертьфинала Кубка страны (4:2). 2 февраля «Милан» разошелся миром с «Вероной» (1:1:).

    Прогноз

    Победа «Интера» в дерби оценивается коэффициентом 2,10, на ничью букмекеры предлагают котировку 3,40, а на победу «Милана» — 3,95.

    В 2020 году эти команды еще не проигрывали. В очной битве коллективы будут решать свои персональные задачи, благодаря чему зрители увидят открытый футбол. Наш прогноз — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,85. 0

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    «Интер» — «Милан». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата Италии 9 февраля 2020 года. Прогноз на «Интер» — «Милан». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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