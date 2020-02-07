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    Сможет ли «Лилль» продлить победную серию?

    «Анже» — «Лилль». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч чемпионата Франции 7 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Анже» — «Лилль»
    «Лилль» одержал две победы подряд
    В пятницу, 7 февраля, «Анже» будет принимать «Лилль» в рамках 24-го тура французской Лиги 1. Начало матча — в 22:45 мск. Прогноз на «Анже» — «Лилль».
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    Футбол. Франция. Лига 1 07 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.80
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    «Анже»

    В турнирной таблице Лиги 1 «Анже» с 30 зачетными баллами расположился на 13-й позиции.

    В позапрошлом туре «скоитисты» прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате страны, разгромно уступив в родных стенах «Реймсу» со счетом 1:4.

    А до этого «черно-белые» один матч выиграли (у «Нанта» 2:1 в гостях), а также три встречи закончили мировыми. Дома 0:0 с «Монако» и 1:1 с «Ниццей», а также в гостях с «Марселем» (0:0).

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    В прошлом туре вновь была встреча с «Монако», но на этот раз на выезде выстоять не удалось — 0:1.

    «Лилль»

    В начале февраля «Лилль» в матче чемпионата переиграл на выезде «Страсбур» со счетом 2:1, тем самым прервав серию из трех поражений подряд в рамках первенства.

    В этот период «доги» уступили в гостях «Монако» (1:5) и «Дижону» (0:1) на их территории, а также были слабее ПСЖ (0:2) в родных пенатах.

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    В прошлом туре команда дома принимала «Ренн» и в равном поединке сумела победить 1:0 благодаря голу на четвертой минуте в исполнении Лоика Реми.

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    • За счет последних успехов «Лилль» занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1, опережая «Монпелье» на четыре пункта и отставая от «Ренна» на три.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры не видят явного фаворита. На победу «Анже» предлагают коэффициент 2.75, на ничью — 3.15, а на успех «Лилля» — 2.80.

    «Лилль» добыл две победы, но сделал это не очень уверенно. Тем не менее, предстоящий соперник — вполне подходящий вариант, чтобы добыть сложные, но три очка. Предлагаем поставить на победу «Лилля» с форой 0 за 1.96. 0

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    «Анже» — «Лилль». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч чемпионата Франции 7 февраля 2020 года. Прогноз на «Анже» — «Лилль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.96
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