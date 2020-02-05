ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фати стал героем матча «Барселоны»Победа над «Леванте» не скрыла море проблем «Барселоны» ВиллианТрансферный дайджест. 28 января — 3 февраля Хосеп ГвардиолаПровал в Лондоне. Великолепный «Манчестер Сити» сбился с пути
  • 01:55
    • Аспас: Смолов — классный форвард с отличной техникой
  • 23:36
    • «Рубин» арендовал полузащитника «Ольборга»
  • 22:23
    • Рангник может летом возглавить «Милан»
  • 22:18
    • «Ак Барс» разгромил «Витязь»
  • 21:58
    • «Динамо» одержало волевую победу над «Локомотивом»
  • 21:45
    • Шайба Белова принесла СКА победу над «Спартаком»
  • 20:02
    • «Тамбов» проиграл «Словацко» на сборах в Белеке
    Все новости спорта

    Прервет ли «Локо» безвыигрышную серию в матчах со «Спартаком»?

    «Спартак» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Кубка «Матч Премьер» 5 февраля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Матч Премьер Прогнозы на футбол России Прогнозы на Спартак Прогнозы на Локомотив
    Прогноз на «Спартак» — «Локомотив»
    Юрий Семин
    В Катаре продолжается Кубок «Матч Премьер». Во 2-м туре московский «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Начало в 18:00 по московскому времени Прогноз на «Спартак» — «Локомотив».
    ×
    Футбол. Кубок Матч Премьер 05 Февраля 2020 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 18:00 Локомотив Локомотив
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.30
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.25
  • Играть!
    •

    «Спартак»

    В середине октября красно-белых возглавил молодой немецкий тренер Доменико Тедеско, но нельзя сказать, что состояние команды кардинально улучшилось.

    Осеннюю часть сезона «Спартак» закончил в середине таблицы — на 10-м месте, проиграв последний перед отпуском матч на своем поле «Ростову» со счетом 1:4.

    В 19 матчах красно-белые забили всего 19 голов, пропустив 21 мяч. По 4 гола записали на свой счет Самюэль Жиго и Йордан Ларссон, еще по 3 — Зелимхан Бакаев и Эсекиэль Понсе.

    Все прогнозы на футбол

    В зимнее трансферное окно команду покинули полузащитник Джано Ананидзе и Солтмурад Бакаев. Единственным усилением стал арендованный у «Крыльев Советов» нападающий Александр Соболев.

  • Бомбардир Мирзов помог Тедеско взять реванш у Карпина
  • Реакция спортивных СМИ на победу «Спартака» над «Ростовом» в Катаре
  • 01/02/2020

    • Контрольных матчей на первом сборе «Спартак» не проводил. В 1-м туре «Кубка Матч Премьер» красно-белые победили «Ростов» со счетом 2:1.

    Все три мяча были забиты во втором тайме, в составе «Спартака» дубль оформил Резиуан Мирзов. В первом тайме Андре Шюррле получил травму и с «Локо» не сыграет.

  • Планы на зиму: «Спартак»
  • Как красно-белые справляются с инновационными сборами Доменико Тедеско?
  • 22/01/2020

    • В первом туре чемпионата «Спартак» победил «Локо» в Черкизове со счетом 3:0. В прошлом розыгрыше Кубка Матч Премьер красно-белые победили железнодорожников со счетом 4:0.

    «Локомотив»

    «Локомотив» закончил осеннюю часть сезона поражением в Мадриде от «Атлетико» (0:2), заняв последнее место в группе Лиги чемпионов и вылетев из еврокубков.

  • Срочно нужен форвард. У «Локомотива» назревают проблемы в атаке
  • «Железнодорожники» по пенальти проиграли «Партизану»
  • 01/02/2020

    • Это поражение стало для команды Юрия Семина четвертым подряд. 12 декабря они ушли на зимний перерыв на пятом месте в турнирной таблице, имея в активе 34 очка.

    В межсезонье «Локомотив» не усилил состав, зато расстался с форвардом Федром Смоловым, который на правах аренды перешел в «Сельту».

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru

    На первых сборах «Красно-зеленые» расписали ничью со «Стяуа» (3:3). Также у них была ничья с «Чонбук Моторс» (1:1) и поражение от «Осиека» (2:0).

    В стартовом матче «Кубка Матч Премьер» «Локомотив» уступил сербскому «Партизану», обменявшись голами в первом тайме (1:1), но проиграв в серии пенальти — 2:4.

    Календарь и таблица РПЛ

    Отметим, что в первом тайме травму получил хавбек железнодорожников Антон Миранчук: игрок повредил стопу и уже покинул сборы. Кроме того, повреждение получил хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов, подвернувший ногу.

    Прогноз

    На победу «Спартака» букмекеры дают коэффициент 3,00, на ничейный результат в основное время — 3,45, а на победу «Локомотива» — 2,35.

    «Локо» не может победить «Спартак» в пяти последних матчах, потерпев три поражения, включая прошлый «Кубок Матч Премьер». Прогнозируем, что победы над красно-белыми команде Семина не увидеть и в этом матче.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1.85 и «Обе забьют — нет» за 2.05. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Партизан — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Айнтрахт — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Кайзерслаутерн — Фортуна Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лилль — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монако — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Шрусбери Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.59
  • Прогноз на матч Вердер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шальке — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Бирмингем Сити — Ковентри Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Гранада — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  3.00
  • Прогноз на матч Оксфорд Юнайтед — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  2.29
  • Экспресс дня 4 февраля
  • Сегодня в 23:05
    •  1.61
  • Прогноз на матч Вашингтон — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Родриго
  • «Барселона» снова не подписала нападающего. Нужен ли он при наличии Гризманна?
    • 21:08 02/02/2020     Диего Симеоне
  • Дерби Мадрида. Зидан укрепил позиции, Симеоне вынудил говорить о конце эпохи
    • 13:37 02/02/2020     Хосеп Гвардиола
  • Провал в Лондоне. Великолепный «Манчестер Сити» сбился с пути
    • Вчера в 13:29
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Спартак» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Кубка «Матч Премьер» 5 февраля 2020 года. Прогноз на «Спартак» — «Локомотив». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
    Тоже интересно
    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Даллас» Хоккей НХЛ. Шайба Бучневича, передачи Дадонова и ПанаринаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 4 февраля 07:330
  • 07:53
    • «Майами» разгромил «Филадельфию», «Голден Стэйт» выиграл второй матч подряд
  • 09:27
    • «Клипперс» обыграли «Сан-Антонио», «Миннесота» продлила серию поражений
  • 09:11
    • Инсинье: «Наполи» еще очень многое предстоит сделать
    Обамеянг не использовал свой момент Футбол «Арсенал» превратился в середняка АПЛРеакция прессы на матч «Бернли» — «Арсенал» 02/02/2020 в 21:560
  • Экспресс дня

  • ПСЖ снова победит?
  • 2.29
    •
  • 08:56
    • Фернандиньо: «Манчестер Сити» не может продолжать так играть
  • 08:40
    • Джикия: «Спартак» сделает ставку на Кубок России
  • 08:25
    • «Ливерпуль» хочет летом купить Санчо
    Родриго Футбол «Барселона» снова не подписала нападающего. Нужен ли он при наличии Гризманна?Каталонцы провалили работу на трансферном рынке 02/02/2020 в 21:080
  • 08:09
    • Мората рискует пропустить матчи против «Ливерпуля» в ЛЧ
  • 07:03
    • Неймар пропустит матч с «Нантом»
  • 22:59
    • Мората может пропустить игру с «Ливерпулем» из-за травмы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие