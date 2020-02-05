«Спартак» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Кубка «Матч Премьер» 5 февраля 2020 года

В Катаре продолжается Кубок «Матч Премьер». Во 2-м туре московский «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Начало в 18:00 по московскому времени Прогноз на «Спартак» — «Локомотив».

«Спартак»

В середине октября красно-белых возглавил молодой немецкий тренер Доменико Тедеско, но нельзя сказать, что состояние команды кардинально улучшилось.

Осеннюю часть сезона «Спартак» закончил в середине таблицы — на 10-м месте, проиграв последний перед отпуском матч на своем поле «Ростову» со счетом 1:4.

В 19 матчах красно-белые забили всего 19 голов, пропустив 21 мяч. По 4 гола записали на свой счет Самюэль Жиго и Йордан Ларссон, еще по 3 — Зелимхан Бакаев и Эсекиэль Понсе.

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В зимнее трансферное окно команду покинули полузащитник Джано Ананидзе и Солтмурад Бакаев. Единственным усилением стал арендованный у «Крыльев Советов» нападающий Александр Соболев.

Контрольных матчей на первом сборе «Спартак» не проводил. В 1-м туре «Кубка Матч Премьер» красно-белые победили «Ростов» со счетом 2:1.

Все три мяча были забиты во втором тайме, в составе «Спартака» дубль оформил Резиуан Мирзов. В первом тайме Андре Шюррле получил травму и с «Локо» не сыграет.

В первом туре чемпионата «Спартак» победил «Локо» в Черкизове со счетом 3:0. В прошлом розыгрыше Кубка Матч Премьер красно-белые победили железнодорожников со счетом 4:0.

«Локомотив»

«Локомотив» закончил осеннюю часть сезона поражением в Мадриде от «Атлетико» (0:2), заняв последнее место в группе Лиги чемпионов и вылетев из еврокубков.

Это поражение стало для команды Юрия Семина четвертым подряд. 12 декабря они ушли на зимний перерыв на пятом месте в турнирной таблице, имея в активе 34 очка.

В межсезонье «Локомотив» не усилил состав, зато расстался с форвардом Федром Смоловым, который на правах аренды перешел в «Сельту».

На первых сборах «Красно-зеленые» расписали ничью со «Стяуа» (3:3). Также у них была ничья с «Чонбук Моторс» (1:1) и поражение от «Осиека» (2:0).

В стартовом матче «Кубка Матч Премьер» «Локомотив» уступил сербскому «Партизану», обменявшись голами в первом тайме (1:1), но проиграв в серии пенальти — 2:4.

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Отметим, что в первом тайме травму получил хавбек железнодорожников Антон Миранчук: игрок повредил стопу и уже покинул сборы. Кроме того, повреждение получил хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов, подвернувший ногу.

Прогноз

На победу «Спартака» букмекеры дают коэффициент 3,00, на ничейный результат в основное время — 3,45, а на победу «Локомотива» — 2,35.

«Локо» не может победить «Спартак» в пяти последних матчах, потерпев три поражения, включая прошлый «Кубок Матч Премьер». Прогнозируем, что победы над красно-белыми команде Семина не увидеть и в этом матче.

Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1.85 и «Обе забьют — нет» за 2.05. 0