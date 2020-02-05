«Байер» — «Штутгарт». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Кубка Германии 5 февраля 2020 года

В 1/8 финала Кубка «Германии» «Байер» будет принимать «Штутгарт». Игра пройдет на «Бай-Арене» 5 февраля. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Байер» — «Штутгарт».

«Байер»

Свой первый матч в текущем розыгрыше Кубка страны команда из Леверкузена провела 10 августа. В тот день на стадионе «Тиволи» гости разгромили «Алеманию» (4:1).

А на стадии 1/16 финала «Байер» встретился с «Падерборном». Поединок на «Бай-Арене» завершился скромной победой подопечных Петера Боса со счетом 1:0.

В 2020 году «фармацевты» успели сыграть в трех поединках в рамках Бундеслиги. В них «львы» разобрались с «Падерборном» (4:1) и «Фортуной» (3:0). А в 20 туре леверкузенцы уступили «Хоффенхайму» (1:2).

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В турнирной таблице немецкого первенства «Байер» сейчас занимает пятое место. На счету «фармацевтов» имеется 34 балла.

«Штутгарт»

12 августа в рамках 1/32 финала Кубка Германии команда из одноименного города встретилась с «Ганзой». Поединок на «Остзеештадион» завершился победой гостей со счетом 1:0.

На следующей стадии розыгрыша Кубка «Штутгарт» противостоял «Гамбургу». Исход матча 29 октября решился в дополнительное время, где «швабы» были сильнее соперников (2:1).

В новом году «автозаводцы» приняли участие в двух матчах Второй Бундеслиги. 29 января команда Пеллегрино Матараццо победила «Хайденхайм» (3:0), а 1 февраля она расписала мировую с «Санкт-Паули» (1:1).

В турнирной таблице чемпионата «Штутгарт» на данный момент занимает второе место. За 20 поединков этому коллективу удалось заработать 35 очков.

Прогноз

Победа «Байера» в матче 1/8 финала Кубка Германии оценивается в 1,40, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,80, а на победу «Штутгарта» — 7,60.

На своем поле представители Бундеслиги, которые сейчас находятся в неплохой форме, должны без проблем справиться с «автозаводцами». Наш прогноз — победа «Байера» с форой -1 за 1,64. 0