ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федор СмоловШанс для обеих сторон. «Сельте» от Смолова нужен спасительный футбол Эдинсон КаваниЗакрытие трансферного окна. Зима 2020. Онлайн Доминик ТимAustralian Open. Тим вышел в финал, триумф Младенович и Бабош
  • 01:51
    • «МЮ» арендовал форварда «Шанхай Шеньхуа»
  • 23:42
    • «Милан» предложил «Локо» 18 миллионов евро за Миранчука, но получил отказ
  • 21:39
    • «Боруссия» арендовала Джана у «Ювентуса»
  • 21:06
    • «Лейпциг» арендовал Анхелиньо у «Манчестер Сити»
  • 19:04
    • Зидан не включил Бейла в заявку на матч с «Атлетико»
  • 17:40
    • «Локомотив» объявил состав на сбор в Катаре
  • 17:31
    • Роналду — игрок месяца в Серии А
    Все новости спорта

    Вернется ли «Аталанта» в зону Лиги чемпионов?

    «Аталанта» — «Дженоа». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч чемпионата Италии 2 февраля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Аталанту Прогнозы на Дженоа Календарь Серии А
    Прогноз на «Аталанта» — «Дженоа»
    «Аталанта» идет на пятом месте
    В 22 туре итальянской Серии А «Аталанта» будет принимать «Дженоа». Игра пройдет на стадионе «Гевисс Стэдиум» 2 февраля. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Аталанта» — «Дженоа».
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 02 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.25
  • X
  • 6.00
  • 2
  • 11.50
  • Играть!
    •

    «Аталанта»

    На данный момент команда занимает пятое место в лиге. У нее на счету 38 очков и 11 побед в 21 встрече турнира.

    До матча 1/8 финала Кубка Италии «Аталанта» не проигрывала три встречи подряд. Однако затем хозяева уступили «Фиорентине» со счетом 1:2.

    После этого бергамаски снова потерпели поражение — от СПАЛа (1:2) на своем поле в рамках Серии А, из-за чего потеряли место в зоне Лиги чемпионов.

    15СделатьСтавок без рискаleon.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    Вернуть его не помог и разгром «Торино» (7:0) на выезде в прошлом туре.

    «Дженоа»

    Клуб из Генуи занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету всего 15 очков после 21 игры. От 17 спасительной позиции он отстает на один пункт.

    После домашней виктории еще в начале года над «Сассуоло» (2:1) «грифоны» до сих пор не знают побед. Сразу после этого они уступили в Кубке по пенальти «Торино».

    А следующие две игры в Серии А закончились поражениями: от «Вероны» (1:2) на выезде и от «Ромы» со счетом 1:3 на своей территории в последнем игровом дне первенства.

    Только в прошлом туре серия неудач была прервана ничьей против «Фиорентины» (0:0) на выезде.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,22, тогда как успех гостей оценивается в 13,00, а ничья — в 6,00.

    Рекомендуем ставить на то, что «Аталанта» выиграет, и обе команды забьют за 2,45. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Кенин — Мугуруса
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Локомотив — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Лестер — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Майнц — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Фортуна Д — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Реал — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  5.19
  • Экспресс дня 1 февраля
  • Сегодня в 18:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Уотфорд — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Уле-Гуннар Сульшер и Пеп Гвардиола
  • Очередной финал для Гвардиолы, еще одна отсрочка для Сульшера
    • 16:08 30/01/2020     Леонид Слуцкий
  • Планы на зиму: «Рубин»
    • 20:48 28/01/2020     «Валенсия» — «Барселона»
  • Скромность в ударах. «Барселона» прогрессирует, но есть куда расти
    • 14:39 26/01/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Аталанта» — «Дженоа». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч чемпионата Италии 2 февраля 2020 года. Прогноз на «Аталанта» — «Дженоа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.45
    Тоже интересно
    Кике Сетьен Футбол Каталонское обновление. Три трансфера для СетьенаТри потенциальных трансфера «Барселоны», которые могут дать старт эпохе Сетьена 30/01/2020 в 22:200
  • 16:40
    • Смолов стал игроком «Сельты»
  • 01:04
    • «Ренн» вырвал победу у «Нанта»
  • 00:48
    • «Герта» разошлась миром с «Шальке»
    Ковальчук помог «Монреалю» победить Хоккей НХЛ. Два очка Гусева, гол КовальчукаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 31 января Вчера в 09:150
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Локо» прервать серию без побед?
  • 5.19
    •
  • 00:31
    • Тедеско: Соболев завтра точно не сыграет. А дальше посмотрим
  • 00:16
    • Семин: Будем выращивать форварда на смену Смолову
  • 22:44
    • ЦСКА приобрел защитника «Крыльев Советов»
    Футболисты «Ливерпуля» Футбол Парни Клоппа превзошли «Челси» Моуринью. Следующая остановка — непобедимый «Арсенал»«Красные» одержали победу над «Вест Хэмом» в перенесенном матче 18-го тура 30/01/2020 в 13:270
  • 17:11
    • «Шеффилд Юнайтед» усилился бывшим форвардом «Аякса»
  • 17:04
    • Известны четвертьфинальные пары Кубка Испании
  • 15:50
    • «Локомотив» не отпустил Алексея Миранчука в «Милан»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие