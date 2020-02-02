«Аталанта» — «Дженоа». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч чемпионата Италии 2 февраля 2020 года

В 22 туре итальянской Серии А «Аталанта» будет принимать «Дженоа». Игра пройдет на стадионе «Гевисс Стэдиум» 2 февраля. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Аталанта» — «Дженоа».

«Аталанта»

На данный момент команда занимает пятое место в лиге. У нее на счету 38 очков и 11 побед в 21 встрече турнира.

До матча 1/8 финала Кубка Италии «Аталанта» не проигрывала три встречи подряд. Однако затем хозяева уступили «Фиорентине» со счетом 1:2.

После этого бергамаски снова потерпели поражение — от СПАЛа (1:2) на своем поле в рамках Серии А, из-за чего потеряли место в зоне Лиги чемпионов.

Вернуть его не помог и разгром «Торино» (7:0) на выезде в прошлом туре.

«Дженоа»

Клуб из Генуи занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету всего 15 очков после 21 игры. От 17 спасительной позиции он отстает на один пункт.

После домашней виктории еще в начале года над «Сассуоло» (2:1) «грифоны» до сих пор не знают побед. Сразу после этого они уступили в Кубке по пенальти «Торино».

А следующие две игры в Серии А закончились поражениями: от «Вероны» (1:2) на выезде и от «Ромы» со счетом 1:3 на своей территории в последнем игровом дне первенства.

Только в прошлом туре серия неудач была прервана ничьей против «Фиорентины» (0:0) на выезде.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,22, тогда как успех гостей оценивается в 13,00, а ничья — в 6,00.

Рекомендуем ставить на то, что «Аталанта» выиграет, и обе команды забьют за 2,45. 0