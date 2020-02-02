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    «Аякс» воспользуется слабостью ПСВ

    «Аякс» — ПСВ. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Эредивизии 2 февраля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Аякс Прогнозы на ПСВ
    Прогноз на «Аякс» — ПСВ
    Душан Тадич
    В 21 туре голландской Эредивизии «Аякс» на своем поле примет ПСВ. Дерби состоится 2 февраля на стадионе «Йохан Кройфф Арена». Стартовый свисток будет дан в 18:45 по московскому времени. Прогноз на «Аякс» — ПСВ.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 02 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Аякс»

    «Аякс» сейчас показывает не такой уверенный футбол как раньше. Команда проиграла 3 из 5 матчей в чемпионате. На счету подопечных Тен Хага 47 очков и ближайший конкурент в борьбе за чемпионство «АЗ Алкмар» находится на расстоянии 3 пунктов.

    В прошлом туре «Аякс» проиграл «Гронингену» со счетом 2:1. Также стоит отметить поражения от АЗ (0:2) и «Виллем II» (0:1).

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    В перерыве между этими результатами «аяксиды» разгромили «Ден Хааг» со счетом 6:1 и отпраздновали победу в матче со «Спартой» (2:1).

    Хозяева хорошо играют дома. Они выиграл 9 из 10 домашних матчей этого сезона, проиграв лишь в одном случае. Из 19 пропущенных голов лишь 6 было пропущено в домашних стенах.

    ПСВ

    ПСВ сейчас лишь на 5 месте. У команды 36 очков. Таким образом, гости находятся в зоне квалификации Лиги Европы. Стоит отметить, что «крестьяне» являются вторыми по уровню результативности после «Аякса».

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    ПСВ играл вничью в двух последних матчах чемпионата. Команда расписала мировую с «Твенте» и «Венло». В обоих случаях счет был 1:1. Беспроигрышная серия была начата разгромом «Зволле» (4:1).

    «Полосатые» не могут выиграть в гостях уже 10 матчей. При этом в 6 поединках команда терпела поражение.

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    • Гости имеют кадровые проблемы. Ибрагим Афеллай пропустит встречу из-за дисквалификации. Также травмирован Донни Мален.

    Прогноз

    «Аякс» является фаворитом этого поединка. На хозяев дают 1.38, тогда как на гостей предлагают коэффициент 7.10.

    «Аяксиды» выиграли два из трех очных противостояний. В последний раз была ничья 1:1. Сейчас ПСВ находится не в лучшей форме, поэтому «Аякс» имеет хорошие шансы на победу.

    Рекомендуемая ставка на этот матч — «Аякс» победит и тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.80. 0

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