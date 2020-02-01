«Страсбур» — «Лилль». Прогноз (к. 1.51) и ставки на матч чемпионата Франции 1 февраля 2020 года

1 февраля в 22-м туре французской Лиги 1 «Страсбур» на «Стад де ла Мено» сыграет с «Лиллем». Начало встречи запланировано на 22:00 по мск. Прогноз на «Страсбур» — «Лилль».

«Страсбур»

Перед стартом 22-го тура французского первенства «Страсбур» с 30 очками разместился на восьмом месте в турнирной таблице, уступая четвертой строке всего три балла.

Накануне «расинги» проиграли в гостевом поединке «Марселю» со счетом 1:3 в Кубке Франции, прервав тем самым серию из двух викторий подряд.

В этом удачном для себя отрезке команда разгромила любительский коллектив (5:1) в кубковом соревновании, а также одолела в чемпионате «Монако» (3:1) на выезде.

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На своей территории в этом французском первенстве «Страсбур» победил в шести встреч из десяти, дважды сыграл вничью и столько же игр проиграл, разница мячей — 18:12.

«Лилль»

«Лилль» на своем счету имеет на один балл больше, чем предстоящий оппонент, с которыми находится на одну строку выше в турнирной таблице Лиги 1.

У «догов» сейчас очень неудачный период, где они проиграли три последние игры. Началась эта серия с поражение по пенальти от «Лиона» в Кубке лиги (2:2, 3:4 пен).

После чего они были повержены на своей арене ПСЖ (0:2) в рамках чемпионата, а накануне уступили низшелиговому «Эпиналю» (1:2) в Кубке Франции. В чемпионате команда проиграла три последние встречи.

Вне родных стен «Лилль» в этом чемпионате играет слабо, выиграв только один матч из десяти, два раза сыграл вничью и семь поединков проиграл, разница забитых и пропущенных — 6:17.

В первом круге «Лилль» дома одолел «Страсбур» со счетом 2:0, а в прошлом сезоне обе игры команды свели вничью — 1:1 и 0:0.

Прогноз на «Страсбур» — «Лилль»

Учитывая слабую игру «догов» вне родных стен, рекомендуем ставить на непроигрыш хозяев. 0