«Барселона» — «Леганес». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Кубка Испании по футболу 30 января 2020 года

В четверг, 30 января, «Барселона» на своем поле примет «Леганес» в матче 1/8 финала Кубка Испании. Встреча, которая пройдет на «Камп Ноу», начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Барселона» — «Леганес».

«Барселона»

В текущем розыгрыше Кубка Испании «Барселона» стартовала со стадии 1/16 финала, в которой оказалась сильнее «Ивисы» (2:1).

В национальном первенстве каталонцы выступают с переменным успехом. Долгое время они возглавляли турнирную таблицу, но недавнее поражение от «Валенсии» (0:2) отбросило их на вторую строчку.

Если говорить о январских матчах, то подопечные Кике Сетьена также разошлись миром с «Эспаньолом» (2:2) и одолели «Гранаду» (1:0), игравшую в меньшинстве.

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После травм у «Барселоны» восстанавливаются вратарь Нето, а также форварды Усман Дембеле и Луис Суарес.

«Леганес»

Футболисты «Леганеса» поочередно прошли в Кубке Испании «Андорру» (1:1, 6:5 — по пенальти), «Мурсию» (4:0) и «Эбро» (1:0).

А вот в национальном первенстве «огурцы» не могут похвастаться особыми успехами. Они занимают лишь 19-е место в турнирной таблице с 15 набранными очками в 21 туре.

В этом месяце подопечные Хавьера Агирре сыграли вничью с «Вальядолидом» (2:2) и «Атлетико» (0:0), а также потерпели поражение от «Хетафе» (0:3).

Календарь и таблица испанской Примеры

Среди травмированных у «Леганеса» значится защитник Димитриос Сиовас.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Барселоны» — 1.15, победа «Леганеса» — 17.00, ничья — 7.00.

Хорошо известно, что каталонцы пока еще находятся в поиске своей лучшей игры, из-за чего страдает игровая стабильность.

И все же на «Камп Ноу», как правило, «сине-гранатовые» осечек не допускают, а все благодаря родным трибунам, которые заметно помогают команде.

Эти же трибуны должны напомнить «Барсе», что она сыграет против одного из аутсайдеров Примеры, которого обязана проходить на одной ноге. Исходя из этого, наш прогноз — «победа хозяев с форой -2» за 1.85.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Барселоны" больше 2,5» за 1.90. Нам кажется, что после поражения от «Валенсии» каталонцам захочется порадовать публику яркой победой. 0