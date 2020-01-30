ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Клопп раскритиковал календарь Кубка АнглииКубок Англии обречен, но Клопп тут ни при чем Леонид СлуцкийПланы на зиму: «Рубин» Анастасия ПавлюченковаAustralian Open. Халеп шагнула в 1/2 финала, Павлюченкова выбыла из турнира, Надаль сыграет с Тимом
  • 08:10
    • «Милуоки» добыл девятую победу подряд, «Филадельфия» обыграла «Голден Стэйт»
  • 07:51
    • Фанаты «МЮ» напали на дом вице-президента клуба
  • 07:01
    • Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Australian Open
  • 00:47
    • «Астон Вилла» обыграла «Лестер» и вышла в финал Кубка лиги
  • 22:16
    • «Авангард» взял верх над «Нефтехимиком», одержав восьмую победу подряд
  • 16:16
    • «Интер» объявил о подписании Эриксена
  • 21:59
    • СКА разгромил минское «Динамо» в первом матче Брагина
    Все новости спорта

    Разгромит ли «Барселона» аутсайдера Примеры?

    «Барселона» — «Леганес». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Кубка Испании по футболу 30 января 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Испании Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Барселону Прогнозы на Леганес
    Прогноз на «Барселона» — «Леганес»
    Лионель Месси
    В четверг, 30 января, «Барселона» на своем поле примет «Леганес» в матче 1/8 финала Кубка Испании. Встреча, которая пройдет на «Камп Ноу», начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Барселона» — «Леганес».
    ×
    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 30 Января 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.18
  • X
  • 6.90
  • 2
  • 15.00
  • Играть!
    •

    «Барселона»

    В текущем розыгрыше Кубка Испании «Барселона» стартовала со стадии 1/16 финала, в которой оказалась сильнее «Ивисы» (2:1).

    В национальном первенстве каталонцы выступают с переменным успехом. Долгое время они возглавляли турнирную таблицу, но недавнее поражение от «Валенсии» (0:2) отбросило их на вторую строчку.

    Если говорить о январских матчах, то подопечные Кике Сетьена также разошлись миром с «Эспаньолом» (2:2) и одолели «Гранаду» (1:0), игравшую в меньшинстве.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    После травм у «Барселоны» восстанавливаются вратарь Нето, а также форварды Усман Дембеле и Луис Суарес.

    «Леганес»

    Футболисты «Леганеса» поочередно прошли в Кубке Испании «Андорру» (1:1, 6:5 — по пенальти), «Мурсию» (4:0) и «Эбро» (1:0).

  • Скромность в ударах. «Барселона» прогрессирует, но есть куда расти
  • «Сине-гранатовые» потерпели поражение от «Валенсии»
  • 26/01/2020

    • А вот в национальном первенстве «огурцы» не могут похвастаться особыми успехами. Они занимают лишь 19-е место в турнирной таблице с 15 набранными очками в 21 туре.

    В этом месяце подопечные Хавьера Агирре сыграли вничью с «Вальядолидом» (2:2) и «Атлетико» (0:0), а также потерпели поражение от «Хетафе» (0:3).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Среди травмированных у «Леганеса» значится защитник Димитриос Сиовас.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Барселоны» — 1.15, победа «Леганеса» — 17.00, ничья — 7.00.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    Хорошо известно, что каталонцы пока еще находятся в поиске своей лучшей игры, из-за чего страдает игровая стабильность.

    И все же на «Камп Ноу», как правило, «сине-гранатовые» осечек не допускают, а все благодаря родным трибунам, которые заметно помогают команде.

    Эти же трибуны должны напомнить «Барсе», что она сыграет против одного из аутсайдеров Примеры, которого обязана проходить на одной ноге. Исходя из этого, наш прогноз — «победа хозяев с форой -2» за 1.85.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Барселоны" больше 2,5» за 1.90. Нам кажется, что после поражения от «Валенсии» каталонцам захочется порадовать публику яркой победой. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.91
  • Прогноз на матч Надаль — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Адмирал — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Витязь — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч По — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Культураль Леонеса — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.50
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.62
  • Прогноз на матч Интер — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.25
  • Экспресс дня 29 января
  • Сегодня в 22:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Сарагоса — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Бадахос — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Клопп раскритиковал календарь Кубка Англии
  • Кубок Англии обречен, но Клопп тут ни при чем
    • 05:47     Дмитрий Алиев
  • Первый со времен Плющенко. Россия получила чемпиона Европы в мужском катании
    • 15:12 24/01/2020     Инсинье успешно проявляет себя в роли капитана «Наполи»
  • «Наполи» не пустил «Ювентус» в стратегический отрыв
    • Вчера в 00:41
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Барселона» — «Леганес». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Кубка Испании по футболу 30 января 2020 года. Прогноз на «Барселона» — «Леганес». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
    Тоже интересно
    «Калгари» — «Сент-Луис» Хоккей НХЛ. «Сент-Луис» прервал серию из трех поражений, «Оттава» разгромила «Баффало»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 29 января 08:310
  • 09:30
    • Зверев — в полуфинале Australian Open-2020
  • 08:47
    • «Оттава» проявляет интерес к защитнику СКА
  • 07:14
    • Халеп разгромила Контавейт в четвертьфинала АО-2020
    Эдвард Нкетиа и Букайо Сака Футбол Молодежь оправдывает доверие Артеты. «Арсенал» выбил «Борнмут» из Кубка Англии«Канониры» строят игру вокруг юных талантов Вчера в 14:440
  • Экспресс дня

  • Продлит ли «Ливерпуль» победную серию в АПЛ?
  • 3.25
    •
  • 09:49
    • «Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Бруну Фернандеша
  • 09:19
    • «Уфа» на вторых сборах проведет шесть матчей
  • 09:04
    • «Барселона» нацелилась на хавбека «Аякса»
    Инсинье успешно проявляет себя в роли капитана «Наполи» Футбол «Наполи» не пустил «Ювентус» в стратегический отрывРеакция на матч «Наполи» — «Ювентус» Вчера в 00:410
  • 07:36
    • Руни забил дебютный гол за «Дерби Каунти»
  • 21:46
    • «Динамо» пробилось в плей-офф КХЛ, обыграв «Торпедо»
  • 18:33
    • «Манчестер Сити» продлил контракт с полузащитником
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие