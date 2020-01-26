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    «Мальорке» снова будет тяжело в Сан-Себастьяне

    «Реал Сосьедад» — «Мальорка». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Примеры 26 января 2020 года

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    Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Мальорка»
    Мартин Эдегор
    26 января «Реал Сосьедад» примет «Мальорку» в рамках 21 тура испанской Примеры. Команды сыграют на «Реале Сегурос» в Сан-Себастьяне. Начало в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Мальорка».
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    Футбол. Испания. Примера 26 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 1.45
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 7.30
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    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» проводит хороший сезон. Команда находится в верхней части таблицы. На счету у нее 31 очко и всего в 3 пунктах «Валенсия», которая занимает 5 место в зоне еврокубков.

    22 января «бело-голубые» выиграли у «Эспаньола» в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Счет в матче составил 2:0 в пользу первых. Перед этим на выезде команда проиграла «Бетису» в Примере со счетом 3:0.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Кстати, «королевский» уступил в двух последних играх чемпионата. Еще одним обидчиком сан-себастьянцев стал «Вильярреал» (1:2).

    Отметим, что «Реал Сосьедад» лишь на 16 месте по статистике домашних выступлений.

    «Мальорка»

    «Мальорка» близка к зоне вылета. У команды 18 очков. Всего в двух пунктах «Сельта» (18 позиция).

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    «Киноварные» хуже всех играют на выезде. У них не было ни одной победы в 9 матчах Примеры — одна ничья и 8 поражений.

    Среди недели «Мальорка» проиграла «Сарагосе» в Кубке со счетом 3:1. Однако перед этим команда разгромила «Валенсию» (4:1). Это была единственная победа гостей с начала ноября.

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    • Отметим, что «островитяне» больше всех пропускают в чужих стенах. На счету коллектива 22 пропущенных мяча.

    Прогноз

    «Реал Сосьедад» «всухую» выиграл два последних очных матча против «Мальорки» 0:1 и 3:0. В этот раз все может повториться, поскольку «красно-черные» отвратительно играют в гостях, проиграв 8 из 9 поединков. Да и в Сан-Себастьяне команда не побеждала с 2003 года.

    Коэффициенты на поединок такие: 1.48 и 6.60 на победу, 4.80 предлагают на ничью.

    Полагаем, что у «сине-белых» больше шансов на успех. Гости много пропускают на выезде. Так что наш вариант — «Реал Сосьедад» первым забьет два гола. Коэфф составляет 1.67. 0

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