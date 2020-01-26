«Реал Сосьедад» — «Мальорка». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Примеры 26 января 2020 года

26 января «Реал Сосьедад» примет «Мальорку» в рамках 21 тура испанской Примеры. Команды сыграют на «Реале Сегурос» в Сан-Себастьяне. Начало в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Мальорка».

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» проводит хороший сезон. Команда находится в верхней части таблицы. На счету у нее 31 очко и всего в 3 пунктах «Валенсия», которая занимает 5 место в зоне еврокубков.

22 января «бело-голубые» выиграли у «Эспаньола» в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Счет в матче составил 2:0 в пользу первых. Перед этим на выезде команда проиграла «Бетису» в Примере со счетом 3:0.

Календарь и таблица испанской Примеры

Кстати, «королевский» уступил в двух последних играх чемпионата. Еще одним обидчиком сан-себастьянцев стал «Вильярреал» (1:2).

Отметим, что «Реал Сосьедад» лишь на 16 месте по статистике домашних выступлений.

«Мальорка»

«Мальорка» близка к зоне вылета. У команды 18 очков. Всего в двух пунктах «Сельта» (18 позиция).

«Киноварные» хуже всех играют на выезде. У них не было ни одной победы в 9 матчах Примеры — одна ничья и 8 поражений.

Среди недели «Мальорка» проиграла «Сарагосе» в Кубке со счетом 3:1. Однако перед этим команда разгромила «Валенсию» (4:1). Это была единственная победа гостей с начала ноября.

Отметим, что «островитяне» больше всех пропускают в чужих стенах. На счету коллектива 22 пропущенных мяча.

Прогноз

«Реал Сосьедад» «всухую» выиграл два последних очных матча против «Мальорки» 0:1 и 3:0. В этот раз все может повториться, поскольку «красно-черные» отвратительно играют в гостях, проиграв 8 из 9 поединков. Да и в Сан-Себастьяне команда не побеждала с 2003 года.

Коэффициенты на поединок такие: 1.48 и 6.60 на победу, 4.80 предлагают на ничью.

Полагаем, что у «сине-белых» больше шансов на успех. Гости много пропускают на выезде. Так что наш вариант — «Реал Сосьедад» первым забьет два гола. Коэфф составляет 1.67. 0