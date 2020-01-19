«Лечче» — «Интер». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата Италии 19 января 2020 года

19 января в рамках 20 тура итальянской Серии А «Лечче» на своей арене примет миланский «Интер». Встреча начнется в 17:00 по мск. Прогноз на «Лечче» — «Интер».

«Лечче»

«Лечче» проиграл в четырех последних своих поединках, а безвыигрышная серия на данный момент у команды состоит из шести матчей, в которой они уступили в пяти из них.

В прошлом туре «желто-красные» были повержены «Пармой» (0:2) на ее территории, а перед этим были слабее «Удинезе» (0:1), «Болоньи» (2:3) и «Брешии» (0:3).

В турнирной таблице чемпионата Италии «волки» с 15 очками находятся на 17 позиции в турнирной таблице, опережая зону вылета всего лишь на один пункт.

Все прогнозы на Серию А

На своей арене в этом розыгрыше Серии А «Лечче» еще не побеждал, четырежды сыграв вничью при пяти поражениях, разница забитых и пропущенных — 10:17.

«Интер»

У «Интера» на данный момент 5-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, где миланцы победили в трех из них при двух ничейных исходах.

Накануне «нерадзурри» разгромили на своем поле «Кальяри» (4:1) в Кубке Италии, а перед этим сыграли вничью дома с «Аталантой» (1:1) и одолели в гостях «Наполи» (3:1) в рамках Серии А.

После первого круга чемпионата Италии «змеи» с 46 зачетными пунктами находятся на второй строке, уступая всего два очка лидирующему «Ювентусу».

Вне родных стен миланский коллектив в этом сезоне Серии А играет просто блестяще, выиграв восемь встреч при одном ничейном исходе, разница мячей — 22:9.

В первом круге «Интер» в Милане крупно обыграл «Лечче» со счетом 4:0.

Прогноз на «Лечче» — «Интер»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Интера» — 1.33, победа «Лечче» — 10.50, ничья — 5.80.

«Интер» не должен испытать проблем с одним из аутсайдером чемпионата даже на его поле. Прогнозируем победу гостей с разницей в несколько мячей. 0