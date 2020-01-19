ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тимо ВернерГосподство «Баварии» подходит к концу. «Лейпциг» — новый фаворит Бундеслиги Судьбу РПЛ решит РФССобрание РПЛ. Расширение чемпионата — шаг к лучшему или провал? Лионель МессиПримера. «Реал» встретится с «Севильей», «Атлетико» поедет к «Эйбару», «Барселона» против «Гранады»
  • 01:22
    • «Марсель» вышел в 1/8 Кубка Франции
  • 01:03
    • «Хетафе» на выезде разгромил «Леганес»
  • 00:45
    • «Шальке» дома обыграл «Боруссию» М
  • 21:32
    • «Локомотив» интересуется Ленсом
  • 21:00
    • «Ман Юнайтед» договорился о трансфере Бруну Фернандеша за 60 млн евро
  • 19:37
    • Исламхан прибыл в «Зенит» на просмотр
  • 17:49
    • Норвежки выиграли эстафету в Рупольдинге, россиянки — 11-е
    Все новости спорта

    «Интер» отправит «Лечче» в зону вылета?

    «Лечче» — «Интер». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата Италии 19 января 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Лечче Прогнозы на Интер Календарь Серии А
    Прогноз на «Лечче» — «Интер»
    Ромелу Лукаку
    19 января в рамках 20 тура итальянской Серии А «Лечче» на своей арене примет миланский «Интер». Встреча начнется в 17:00 по мск. Прогноз на «Лечче» — «Интер».
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 19 Января 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 9.50
  • X
  • 5.60
  • 2
  • 1.30
  • Играть!
    •

    «Лечче»

    «Лечче» проиграл в четырех последних своих поединках, а безвыигрышная серия на данный момент у команды состоит из шести матчей, в которой они уступили в пяти из них.

    В прошлом туре «желто-красные» были повержены «Пармой» (0:2) на ее территории, а перед этим были слабее «Удинезе» (0:1), «Болоньи» (2:3) и «Брешии» (0:3).

    В турнирной таблице чемпионата Италии «волки» с 15 очками находятся на 17 позиции в турнирной таблице, опережая зону вылета всего лишь на один пункт.

    Все прогнозы на Серию А

    На своей арене в этом розыгрыше Серии А «Лечче» еще не побеждал, четырежды сыграв вничью при пяти поражениях, разница забитых и пропущенных — 10:17.

    «Интер»

    У «Интера» на данный момент 5-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, где миланцы победили в трех из них при двух ничейных исходах.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 15СделатьСтавок без рискаleon.ru

    Накануне «нерадзурри» разгромили на своем поле «Кальяри» (4:1) в Кубке Италии, а перед этим сыграли вничью дома с «Аталантой» (1:1) и одолели в гостях «Наполи» (3:1) в рамках Серии А.

  • «Интер» и «Наполи» в начале новой эры
  • Реакция прессы на матч «Наполи» — «Интер»
  • 07/01/2020

    • После первого круга чемпионата Италии «змеи» с 46 зачетными пунктами находятся на второй строке, уступая всего два очка лидирующему «Ювентусу».

    Вне родных стен миланский коллектив в этом сезоне Серии А играет просто блестяще, выиграв восемь встреч при одном ничейном исходе, разница мячей — 22:9.

    В первом круге «Интер» в Милане крупно обыграл «Лечче» со счетом 4:0.

    Прогноз на «Лечче» — «Интер»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Интера» — 1.33, победа «Лечче» — 10.50, ничья — 5.80.

    «Интер» не должен испытать проблем с одним из аутсайдером чемпионата даже на его поле. Прогнозируем победу гостей с разницей в несколько мячей. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.66
  • Прогноз на матч Уотфорд — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Лацио — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Аугсбург — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Реал — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Арсенал — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Норвич — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Брайтон — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Айлендерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Серхио Агуэро
  • Рекорд Агуэро, блеск Мареза и волшебство Де Брёйне. Как «Ман Сити» разгромил «Астон Виллу»
    • 17:00 13/01/2020     Джованни Ло Чельсо и Эрик Ламела
  • Аргентинский мастер-класс. «Тоттенхэм» прервал серию без побед
    • 15:25 15/01/2020     Хуан Мата
  • Теневой лидер Сульшера. Мата принес «Юнайтед» победу над «волками»
    • 13:35 16/01/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Лечче» — «Интер». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата Италии 19 января 2020 года. Прогноз на «Лечче» — «Интер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
    Тоже интересно
    Юрий Семин Футбол Планы на зиму: «Локомотив»Как Юрию Семину стабилизировать пошедший вразнос «Локомотив»? 16/01/2020 в 22:020
  • 22:23
    • Абрамович одобрил покупку Джейдона Санчо
  • 20:36
    • Специалист: Кейн может пропустить 6 месяцев
  • 20:15
    • Моуринью: «Интер» не делал предложения по Эриксену
    Александр Овечкин Хоккей НХЛ. Хет-трик Овечкина, голы Дадонова, Ковальчука и НичушкинаРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 17 января Вчера в 10:010
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Боруссия» Д успешно начать новый год?
  • 3.84
    •
  • 19:25
    • «Кельн» хочет арендовать Хеведеса с правом выкупа
  • 17:34
    • Сливко и Глазырина — вторая и третья в спринте на Кубке IBU
  • 17:18
    • Иванов призвал Федуна уважать решение остальных клубов о расширении РПЛ
    Хуан Мата Футбол Теневой лидер Сульшера. Мата принес «Юнайтед» победу над «волками»Испанец является примером для молодых футболистов «красных дьяволов» 16/01/2020 в 13:350
  • 16:49
    • Роналду — лучший игрок «Ювентуса» в декабре
  • 16:33
    • Рублев одолел Оже-Альяссима в полуфинале турнира в Аделаиде
  • 16:20
    • Три игрока из клубов ПФЛ уличены в ставках на матчи своих команд
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие