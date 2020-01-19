«Конзоля Марсель» — «Ренн. Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Кубка Франции 19 января 2020 года

В 1/16 финала Кубка Франции «Ренн» сыграет в гостях у клуба «Конзоля Марсель». Место встречи — стадион «Гастон Жерар» в Дижоне. Начало в 19:15 по Москве. Прогноз на «Конзоля Марсель» — «Ренн.

«Конзоля Марсель»

Команда выступает в Национальной лиге 2. На своем уровне «Конзоля» считается клубом с уровнем выше среднего. В своей подгруппе он занимает 5 место.

Хозяева выиграли 4 последних выступления. Сначала удалось обыграть «Понталье» в матче чемпионата. Затем было три победы подряд в Кубке.

Календарь и таблица Лиги 1

В 1/128 коллектив одолел ФК «Лион» (0:1). Затем была победа над «Грас» (1:2) и успех в мачте с «Родезом» (2:1). Таким образом, соперник «Ренна» выиграл три последних поединка в рамках Кубка Франции.

«Ренн»

Последние матчи с участием «Ренна» были одинаковыми по результативности. В четырех случаях тотал меньше двух. Но в целом гости выступают неплохо.

«Ренн» вышел в следующий раунд национального кубка благодаря победе над «Амьеном», причем выиграть удалось лишь после серии пенальти. За этим результатом последовала неудача — поражение от «Марселя» (0:1). 15 января гости выиграли 0:1 у «Нима».

Отметим, что в Кубке Франции у «Ренна» сейчас неплохая статистика. Команда выиграла 7 последних игр в рамках данного турнира.

Прогноз

Букмекеры практически не сомневаются в том, кто станет победителем этого поединка. 14.0 дают на хозяев. На гостей букмекеры предлагают 1.18.

Начиная с декабря «Ренн» провел 10 матчей, 8 из которых команда выиграла. При этом было 2 поражения.

В последних играх обеих команд забивалось не много голов. Так что можно сыграть на тоталах. К примеру, «тотал меньше 3.0» за 1.85 будет неплохим вариантом. 0