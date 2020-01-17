«Порту» — «Брага». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата Португалии 17 января 2020 года

В рамках 17-го тура чемпионата Португалии «Порту» будет принимать «Брагу». Матч пройдет на «Драгау» 17 января 2020 года. Начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Порту» — «Брага».

«Порту»

К очередному матчу «Порту» подходит с серией из 13 поединков без поражений во всех турнирах. Эта серия включает 12 побед.

В 2020 году команда Сержиу Консейсау одержала три победы подряд — две в чемпионате Португалии и одну в Кубке. В чемпионате «Порту» обыграл «Спортинг» (2:1), а также «Морейренсе» (4:2), а в четвертьфинальном матче Кубка команда одолела «Варзим» со счетом 2:1.

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В таблице чемпионата Португалии «Порту» располагается на второй позиции. У команды в активе 41 очко, она на 4 очка отстает от лидирующей «Бенфики».

«Порту» забил 34 гола, а пропустил 9. По обоим показателям команда занимает второе место в лиге.

«Брага»

«Брага» завершила прошлый год расставанием с главным тренером Са Пинту из-за результатов на внутренней арене. Вместо него команду возглавил Рубен Аморим.

Под его руководством в новом году «Брага» одержала две победы в чемпионате, в том числе одну разгромную. Со счетом 7:1 был разгромлен «Белененсеш», а 12 января со счетом 2:1 удалось выиграть у «Тонделы».

После 16 туров «Брага» набрала 16 очков и идет на пятой позиции в чемпионате Португалии. Команда на 5 очков отстает от идущего четвертым «Спортинга». У «Браги» 25 забитых мячей и 19 пропущенных.

Прогноз

На победу «Порту» букмекеры дают коэффициент 1,53, на ничейный результат — 4,10, а на победу «Браги» — 6,50.

Наш прогноз на матч «Порту» — «Брага» — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,75. 0