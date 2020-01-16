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    По силам ли «Бордо» пройти представителя третьего дивизиона?

    «По» — «Бордо». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Кубка Франции по футболу 16 января 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Франции Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Бордо
    Прогноз на «По» — «Бордо»
    Лоран Косельни
    В четверг, 16 января, «По» сыграет с «Бордо» в матче 1/16 финала Кубка Франции. Встреча, которая пройдет на «Стад-дю-Амо», начнется в 22:55 по московскому времени. Прогноз на «По» — «Бордо».
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    Футбол. Франция. Кубок 16 Января 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.30
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.68
  • Играть!
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    «По»

    Футболисты «По» стартовали в Кубке Франции с 1/32 финала, когда по пенальти одолели «Сабле» (2:2, 4:2 — по пенальти).

    Подопечные Брюно Ирля выступают в чемпионате Насьональ, который во Франции считается третьим по силе.

    В турнирной таблице «пионеры» занимают четвертое место, набрав 34 очка в 18 турах. Таким образом, они всерьез претендуют на выход в Лигу 2.

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    Впрочем, в трех последних матчах «По» терял очки — поражение от «Ле-Пюи» (2:3), а также ничьи с «Булонью» (0:0) и «Лионом Дюшер» (1:1).

    «Бордо»

    «Бордо» в 1/32 финала Кубка Франции переиграл «Ле Ман» (2:0) благодаря голам Джимми Бриана и Томы Башича.

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  • 13/01/2020

    • В чемпионате Франции жирондинцы расположились на 13-й позиции, имея на своем счету 26 набранных очков в 20 сыгранных турах.

    Серия поражений подопечных Паулу Соузы насчитывает четыре матча, в которых они проиграли «Марселю» (1:3), «Страсбуру» (0:1), «Ренну» (0:1) и «Лиону» (1:2).

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    После травмы у «Бордо» восстанавливается нападающий Франсуа Камано.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Бордо» — 1.68, победа «По» — 5.30, ничья — 3.40.

    Жирондинцы превосходят своего соперника в классе, но не настолько сильно, как может показаться на первый взгляд.

    Все прогнозы на футбол

    «Бордо» — один из аутсайдеров Лиги 1, «По» — один из фаворитов чемпионата Насьональ, поэтому теоретически их пути могли бы пересечься в той же Лиге 2.

    «Пионеры» сыграют на своем поле, где постараются порадоваться своих болельщиков, так что сбрасывать их со счетов мы не будем. Наш прогноз — «победа "По" с форой +1» за 1.67.

    Ожидаем больше борьбы и толкотни, чем голов, поэтому еще один вариант — «тотал первого тайма меньше 1» за 1.70. 0

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