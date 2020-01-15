«Карлайл Юнайтед» — «Кардифф Сити». Прогноз (к. 3.20) и ставки на матч Кубка Англии 15 января 2020 года

«Карлайл Юнайтед»
«Карлайл Юнайтед», выступающий в четвертом по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии, в первом поединке сыграл на поле «Кардиффа» вничью 2:2. При этом младшие по классу выиграли первый тайм 2:0, но во второй половине не смогли удержать победный результат.
После того матча «камбрийцы» провели игру в Лиге 2, где разгромно проиграли в родных стенах «Плимуту» (0:3), т.с. продлив безвыигрышную серию до трех игр.
В своем дивизионе «синие» после 26 встреч идут на 21 месте среди 24 команд, имея на своем счету 25 очков и опережают зону вылета на шесть пунктов.
В этом розыгрыше Кубка Англии «Карлайл Юнайтед» выбил две команды. «Далвич Хэмлет» был крупно обыгран 4:1, а с «Форест Грин» пришлось провести два поединка — 2:2 и 1:0.
«Кардифф Сити»
«Кардифф Сити», взявший старт только с 1/32 финала, за последние пять розыгрышей Кубка Англии смог выбить только одного соперника.
«Синие птицы» не знают радости победы в трех матчах подряд. Помимо мировой со своим предстоящим противником, они проиграли в 1:6 в Лондоне КПР и поделили накануне очки с «Суонси» (0:0) дома.
В турнирной таблице Чемпионшипа «ласточки» с 37 баллами идут на 12 месте в турнирной таблице, отставая от зоны плей-офф на четыре зачетных пункта.
В противостоянии этих команд полное превосходство у валлийцев, выигравших у «Карлайла» три встречи при двух ничейных исходах.
Прогноз на «Карлайл Юнайтед» — «Кардифф Сити»
Рискнем в этом противостоянии поставить на представителя Лиги 2, который значительно удачней играет в кубковых соревнований, чем валлийцы. 0