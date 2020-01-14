«Лацио» — «Кремонезе». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Кубка Италии по футболу 14 января 2020 года

Во вторник, 14 января, «Лацио» на своем поле примет «Кремонезе» в матче 1/8 финала Кубка Италии. Встреча, которая пройдет в Риме, начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Лацио» — «Кремонезе».

«Лацио»

Для римского «Лацио» этот матч станет дебютным в Кубке Италии-2019/20, так что судить о его форме можно по Серии А.

На данный момент «орлы» занимают третье место в турнирной таблице, набрав 42 очка в 18 сыгранных турах.

Победная серия подопечных Симоне Индзаги насчитывает десять матчей. В последних из них они обыграли «Кальяри» (2:1), «Брешию» (2:1) и «Наполи» (1:0).

Заметим также, что в конце декабря «Лацио» стал обладателем Суперкубка Италии, победив «Ювентус» (3:1).

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Серьезных кадровых проблем у римлян сейчас нет.

«Кремонезе»

«Кремонезе» в текущем розыгрыше Кубка Италии успел пройти «Виртус Франкавиллу» (4:1), «Верону» (2:1 д.в.) и «Эмполи» (1:0).

«Тигры» выступают в Серии В, где после 18 сыгранных матчей занимают лишь 17-е место в турнирной таблице.

Команда Марко Барони в последних встречах уступила «Кьево» (0:1) и «Порденоне» (0:1), разошлась миром со «Стабией» (1:1), а также одолела «Перуджу» (2:1).

Что касается травм, то они, к счастью, пока обходят стороной игроков «Кремонезе».

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лацио» — 1.12, ничья — 9.50, победа «Кремонезе» — 26.00.

Очевидно, что подопечные Симоне Индзаги пребывают в отличной форме. Недавно они выиграли трофей, но останавливаться на этом не собираются, поскольку всерьез претендуют на чемпионский титул.

Что касается национального Кубка, то он, вероятно, тоже входит в планы римлян, которые на своем поле не должны оставить ни единого шанса аутсайдеру второго по силе дивизиона. Наш прогноз — «победа "Лацио" с форой -2» за 1.70.

Также можно присмотреться к ставке «хозяева выиграют в обоих таймах» за 2.00. При поддержке родных трибун «орлы» должны играть активно и порадовать яркой победой. 0