«Мерида» — «Сельта». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Кубок Испании 12 января 2020 года

В 1/32 финала Кубка Короля «Мерида» 12 января на своей территории сыграет с «Сельтой» из Виго. Стартовый свисток будет дан в 18:00 по Москве. Прогноз на «Мерида» — «Сельта».

«Мерида»

«Мерида», выступающая в третьем по рангу дивизионе чемпионата Испании, на предыдущей стадии Кубка Короля по пенальти прошла представителя своей лиги «Ла Нусию» (2:2 — основное и доп. время).

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В одной из групп Сегунды Б «черно-белые» идут на 19 месте среди 20 команд, набрав в 19 поединках 15 очков, отставая от безопасной позиции на пять пунктов.

На данный момент у «бронированных» 6-матчевая безвыигрвшная серия в чемпионате, где они дважды проиграли и четыре поединка свели вничью.

«Сельта»

«Сельта» в 1/64 финала Кубка Короля прошла четвертолиговый «Пенья Асагресу», одолев своего противника на его территории со счетом 2:0.

Эта виктория является единственной для «кельтов» в последних шести встречах. Также они в этом отрезке трижды сыграли вничью и два матча проиграли.

В последнем поединке прошлого года «небесно-голубые» уступили в Валенсии «Леванте» (1:3), а 2020 год начали с домашней мировой с «Осасуной» — 1:1.

После первого круга Примеры клуб из Виго расположился с 15 баллами на 17 строке, опережая зону вылета только по дополнительным показателям.

Прогноз на «Мерида» — «Сельта»

Прогнозируем, что представитель элиты одолеет аутсайдера третьего по рангу испанского дивизиона с разницей в несколько мячей. 0