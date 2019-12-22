ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуРебрендинг «Юве». Как новое лого и Роналду изменили все Хосеп ГвардиолаНе спешите их хоронить. «Ман Сити» вернется на вершину в 2020 году Фрагмент матчаАПЛ. «Ман Сити» разобрался с «Лестером», «Тоттенхэм» сразится с «Челси»
  • 23:07
    • «Ливерпуль» победил «Фламенго» и выиграл Клубный ЧМ
  • 01:04
    • ПСЖ разгромил «Амьен», Мбаппе оформил дубль
  • 23:59
    • Салах получил «Золотой мяч» КЧМ-2019
  • 22:29
    • «Ман Сити» добыл волевую победу над «Лестером» дома
  • 21:59
    • Дубль Лукаку помог «Интеру» разгромить «Дженоа»
  • 21:44
    • «Авангард» продлил контракт с Хартли
  • 21:29
    • Лебедев не планирует продолжать карьеру
    Все новости спорта

    Заработает ли «Болонья» три очка?

    «Лечче» — «Болонья». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч Серии А 22 декабря 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Болонью Прогнозы на Лечче Календарь Серии А
    Прогноз на «Лечче» — «Болонья»
    Игроки «Болоньи»
    В 17 туре итальянской Серии А состоится поединок между «Лечче» и «Болоньей». Команды встретятся на стадионе «Виа дель Маре» в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Лечче» — «Болонья».
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 22 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.20
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.10
  • Играть!
    •

    «Лечче»

    Команда не выиграла в чемпионате два последних матча. В прошлом туре «Лечче» уступил «Брешии» 3:0, а затем сыграл вничью с «Дженоей» 2:2.

    Безвыигрышная серия увеличится, если взять во внимание поражение в Кубке Италии от СПАЛа (5:1). Таким образом, в последних трех встречах «желто-красные» достаточно много пропустили. Это указывает на серьезные проблемы в обороне.

    Все прогнозы на Серию А

    «Волки» находятся всего в двух очках от зоны вылета. У них 15 очков и 16 позиция. Из 16 матчей они выиграли только 3, проиграв при этом в семи из них.

    Отсутствовать будут сразу шесть футболистов. Два из них по дисквалификации. Так что кадровых проблем хватает.

    «Болонья»

    «Болонья» находится выше своего соперника. Команда занимает 12 место, набрав 19 очков. Да и статистика у гостей слегка приятнее — 7 поражений и 5 побед.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru

    «Болонья» проиграла лишь в одном из четырех последних матчей Серии А. Поражение было от «Милана» (2:3). Зато в прошлом туре подопечные Михайловича обыграли дома «Аталанту» со счетом 2:1. Этот результат позволил прервать 2-матчевую серию поражений.

    Не радует гостевая серия «красно-синих». Они проиграли в трех их четырех последних поединков.

  • «Ливерпуль» подписал Минамино. Чем он хорош и как поможет «красным»?
  • Японский футболист перешел в «Ливерпуль» из «Зальцбурга»
  • 20/12/2019

    • «Болонья» пропустила чуть больше половины голов на выезде. Гости пропустили 14 мячей из 27 именно на чужих полях.

    Прогноз

    Подопечные Михайловича показывают более интересный результат в последнее время. «Лечче» много пропускает. Хозяева вторые с конца по количеству пропущенных голов.

    Отсюда и коэффициенты — 3.30 на «Лечче» и 2.15 на «Болонью». Ничья оценена коэффициентом 3.75.

    Согласно последним результатам, «Болонья» имеет больше шансов на победу в этом матче. Предлагаем поставить именно на этот исход. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.77
  • Прогноз на матч Оттава — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Вашингтон — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Аякс — Ден Хааг
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Аталанта — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  5.00
  • Прогноз на матч Осасуна — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Уотфорд — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Парма — Брешиа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч СКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  4.40
  • Прогноз на матч Бетис — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ювентус — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ювентус — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Падерборн — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Леванте — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Пеп Гвардиола
  • «Реал» против «Ман Сити». Все расклады перед мегабитвой
    • 14:22 17/12/2019     Роберт Левандовски
  • «Челси» против «Баварии». Что поможет Лэмпарду остановить Левандовски?
    • 20:34 17/12/2019     Кейта стал одним из героев матча
  • Другой континент — тот же самый «Ливерпуль»
    • 20:58 19/12/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Лечче» — «Болонья». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч Серии А 22 декабря 2019 года. Прогноз на «Лечче» — «Болонья». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.15
    Тоже интересно
    Юрген Клопп Футбол Трансферные планы «Ливерпуля»: нет предела совершенствуЧто мы знаем о трансферных планах «Ливерпуля» на январь 2020 года 20/12/2019 в 20:350
  • 21:13
    • Месси забил 50 или больше голов в девятом календарном году из десяти
  • 20:58
    • Лебедев единогласным решением судей уступил Мчуну
  • 20:29
    • «Авангард» в четвертый раз за сезон одолел «Салават»
    Леонид Слуцкий Футбол Слуцкий вернулся в Россию. Жаль, что в Европе у него не получилосьСМИ — о назначении Слуцкого на пост главного тренера «Рубина» Вчера в 12:120
  • Экспресс дня

  • Догонит ли «Тоттенхэм» «Челси»?
  • 2.58
    •
  • 01:42
    • «Виннипег» разгромил «Миннесоту»
  • 01:17
    • «Монако» с Головиным крупно победил «Лилль»
  • 00:58
    • «Валенсия» ушла от поражения в матче с «Вальядолидом»
    Микель Артета Футбол Артета — рискованная ставка «Арсенала». Сможет ли испанец совершить чудо?«Арсенал» намерен объявить о назначении главным тренером Микеля Артеты в самое ближайшее время 20/12/2019 в 15:120
  • 19:58
    • «Барселона» дома разгромила «Алавес»
  • 19:31
    • «Бавария» в концовке дожала «Вольфсбург»
  • 18:24
    • «Севилья» взяла верх над «Мальоркой»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие