«Лечче» — «Болонья». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч Серии А 22 декабря 2019 года

В 17 туре итальянской Серии А состоится поединок между «Лечче» и «Болоньей». Команды встретятся на стадионе «Виа дель Маре» в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Лечче» — «Болонья».

«Лечче»

Команда не выиграла в чемпионате два последних матча. В прошлом туре «Лечче» уступил «Брешии» 3:0, а затем сыграл вничью с «Дженоей» 2:2.

Безвыигрышная серия увеличится, если взять во внимание поражение в Кубке Италии от СПАЛа (5:1). Таким образом, в последних трех встречах «желто-красные» достаточно много пропустили. Это указывает на серьезные проблемы в обороне.

Все прогнозы на Серию А

«Волки» находятся всего в двух очках от зоны вылета. У них 15 очков и 16 позиция. Из 16 матчей они выиграли только 3, проиграв при этом в семи из них.

Отсутствовать будут сразу шесть футболистов. Два из них по дисквалификации. Так что кадровых проблем хватает.

«Болонья»

«Болонья» находится выше своего соперника. Команда занимает 12 место, набрав 19 очков. Да и статистика у гостей слегка приятнее — 7 поражений и 5 побед.

«Болонья» проиграла лишь в одном из четырех последних матчей Серии А. Поражение было от «Милана» (2:3). Зато в прошлом туре подопечные Михайловича обыграли дома «Аталанту» со счетом 2:1. Этот результат позволил прервать 2-матчевую серию поражений.

Не радует гостевая серия «красно-синих». Они проиграли в трех их четырех последних поединков.

«Болонья» пропустила чуть больше половины голов на выезде. Гости пропустили 14 мячей из 27 именно на чужих полях.

Прогноз

Подопечные Михайловича показывают более интересный результат в последнее время. «Лечче» много пропускает. Хозяева вторые с конца по количеству пропущенных голов.

Отсюда и коэффициенты — 3.30 на «Лечче» и 2.15 на «Болонью». Ничья оценена коэффициентом 3.75.

Согласно последним результатам, «Болонья» имеет больше шансов на победу в этом матче. Предлагаем поставить именно на этот исход. 0