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    На что будет рассчитывать «Лестер» в гостевой игре?

    «Эвертон» — «Лестер». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч Кубка Английской лиги 18 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Эвертон» — «Лестер»
    Каспер Шмейхель
    В 1/4 финала Кубка Английской лиги «Эвертон» будет принимать «Лестер». Игра пройдет на стадионе «Гудисон Парк» 18 декабря. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Эвертон» — «Лестер».
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 18 Декабря 2019 года
    Эвертон
  • Ливерпуль
    •  Эвертон 22:45 Лестер Лестер
  • Лестер
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    Коэффициенты на матч
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    «Эвертон»

    На стадии 1/32 финала Кубка лиги команда из Ливерпуля у себя дома переиграла «Линкольн» (4:2), после чего синие уверенно разобрались с «Шеффилдом Уэнсдей» в 1/16 (2:0).

    29 октября в 1/8 финала «ириски» справились с «Уотфордом» (2:0). А затем в АПЛ «Эвертон» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1:1) и победил «Саутгемптон» (2:1).

    23 ноября синие потерпели поражение от «Норвича» (0:2), а чуть позже эта команда уступила «Лестеру» (1:2) и была разгромлена «Ливерпулем» (2:5).

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    Тогда тренера Да Силву отправили в отставку, а спасать «Эвертон» принялся Данкан Фергюсон. В первой встрече его подопечные одолели «Челси» (3:1), а в 17 туре АПЛ они разошлись миром с МЮ (1:1).

    «Лестер»

    В Кубке лиги команда из одноименного города начала свой путь с 1/32 финала. Во встрече с «Ньюкаслом» на «Сент-Джеймс Парк» гости победили «сорок» в серии пенальти (1:1, 4:2).

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    • В следующем поединке этого турнира «лисы» разгромили «Лутон Таун» (4:0), а в 1/8 «Лестер» одержал верх над «Бертоном Альбион» (3:1).

    После этой победы подопечные Брендана Роджерса выиграли еще 6 матчей. Синие были сильнее «Кристал Пэлас» (2:0), «Арсенала» (2:0), «Брайтона» (2:0), «Эвертона» (2:1), «Уотфорда» (2:0) и «Астон Виллы» (4:1).

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    Но победная серия «Лестера» неожиданно прервалась в 17 туре Премьер-лиги. На стадионе «Кинг Пауэр» хозяева расписали мировую с «Норвичем» (1:1).

    Прогноз

    На победу «Эвертона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,90, на ничью — 3,50, а на победу «Лестера» — 2,37.

    Сейчас «Эвертон» с новым тренером старается улучшить свою игру, но «лисы», находящиеся в прекрасной форме, могут создать проблемы хозяевам на «Гудисон Парк». Наш прогноз на матч — «Лестер» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,72. 0

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    «Эвертон» — «Лестер». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч Кубка Английской лиги 18 декабря 2019 года. Прогноз на «Эвертон» — «Лестер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
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