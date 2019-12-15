«Хетафе» — «Вальядолид». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата Испании 15 декабря 2019 года

В воскресенье, 15 декабря, в поединке 17-го тура испанской Примеры «Хетафе» на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес» сыграет с «Вальядолидом». Начало игры — в 14:00 по мск. Прогноз на «Хетафе» — «Вальядолид».

«Хетафе»

Команда из пригорода Мадрида в 16 поединках набрала 27 очков, с которыми делит 4-5 место в турнирной таблице Примеры с «Реал Сосьедадом», но шестую позицию опережает всего на балл.

На данный момент у «городских» 6-матчевая беспроигрышная серия, где они победили в четырех из них при двух ничейных исходах.

На неделе «синие» на своей территории разгромили российский «Краснодар» со счетом 3:0 в Лиге Европы, позволившие испанцам пробиться в 1/16 финала турнира. Перед этой встречей «Хетафе» дважды победил в чемпионате страны, поочередно одолев 4:0 дома «Леванте» и 1:0 на выезде «Эйбар».

На «Колозеум Альфонсо Перес» в этом сезоне Примеры «Хетафе» проигрывал только «Барселоне» (0:2). В семи других поединках команда четырежды выиграла и трижды сыграла вничью, разница мячей — 15:7.

«Вальядолид»

У «Вальядолида» на счету числится 19 набранных баллов, позволяющие команде расположится на 14 строке в Примере, находясь на расстоянии двух побед от зоны вылета.

В последних трех встречах испанского первенства «пусела» победить не может. Начался для них этот период с домашнего поражения от «Севильи» (0:1), после чего они дважды по 0:0 сыграли с «Сельтой» в гостях и «Реал Сосьедадом» на родной арене.

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В девяти выездных встречах текущей Примеры «фиолетово-белые» смогли победить только в двух из них, еще три раза сыграли вничью и пять игр проиграли, разница забитых и пропущенных — 7:15.

В прошлом сезоне эти клубы играли между собой четыре матча (два в чемпионате и два в Кубке страны). И в трех встречах была зафиксирована ничья, раз победил «Хетафе» (1:0 — в Кубке).

Прогноз на «Хетафе» — «Вальядолид»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Хетафе» — 1.70, победа «Вальядолида» — 6.25, ничья — 3.65.

При своих болельщиках «Хетафе» редко когда проигрывает. Прогнозируем, что и в этой встрече «синие» не уступят, и матч будет нерезультативным. 0