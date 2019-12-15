«Сельта» — «Мальорка». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата Испании 15 декабря 2019 года

«Сельта»
«Сельта» в турнирной таблице чемпионата Испании идет в зоне вылета, на 18 месте. В 16 поединках клуб из Виго набрал 13 очков и отстает от безопасной позиции на один пункт.
Проиграв в минувшем игровом дне на выезде «Леганесу» со счетом 2:3, «небесно-голубые» т.с. прервали свю серию из двух игр без поражений, по разу в этот период выиграв и сыграв вничью.
Одолеть удалось «Вильярреал» (3:1) на его территории, а мировая состоялась в родных пенатах с «Вальядолидом» — 0:0.
На «Балайдосе» в этой Примеры «кельты» выиграли только два матча из восьми, еще две встречи закончили мировыми исходами и четырежды проиграли, разница мячей — 4:8.
«Мальорка»
У «Мальорки» в копилке числится на один балл больше, чем у ее предстоящего соперника. В турнирной таблице Примеры «киноварные» находятся строкой выше.
Последний раз «красно-черные» добывали баллы более месяца тому назад, когда дома переиграли «Вильярреал» со счетом 3:1, после того они три встречи проиграли.
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Началась эта неудачная для островитян серия с гостевого поражение 1:2 от «Леванте», затем они с таким же счетом уступили дома «Бетису», а в прошлом туре были разгромлены на «Камп Ноу» «Барселоной» — 2:5.
В текущем розыгрыше Примеры «Мальорка» еще не набрала ни одного очка вне родных стен, проиграв все семь игр с общим счетом 5:19.
Прогноз на «Сельта» — «Мальорка»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сельты» предлагают — 1.70.
На викторию «Мальорки» дают — 5.50, ничья оценена — в 3.80.
Прогнозируем, что островитяне, которые пока на выезде только проигрывали, на этот раз смогут привести первые очки из гостей. Но все же перестрахуемся и поставим на них с форой. 0