«Вулверхэмптон» — «Бешикташ». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч Лиги Европы 12 декабря 2019 года

В четверг, 12 декабря, английский «Вулверхэмптон» будет принимать на своем поле турецкий «Бешикташ» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы. Начало поединка — в 23:00 мск. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Бешикташ».

«Вулверхэмптон»

У «Вулверхэмптона» на счету десять пунктов — команда идет на второй позиции в группе K, опережая третью строку на шесть баллов.

Стартовали «волки» на групповом этапе с домашнего поражения от «Браги», после чего добыли три победы — одолели в гостях «Бешикташ» (1:0) и дважды «Слован» — 1:0 и 2:1.

В прошлом туре англичане расписали яркую ничью с «Брагой» на выезде — 3:3. Обе команды уже вышли в плей-офф и теперь осталось лишь определить победителя квартета.

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В прошлом туре АПЛ «волки» гостили у «Брайтона» — игра завершилась вничью 2:2. Подопечные Нуну Санту занимают шестое место, набрав 24 очка.

«Бешикташ»

Групповой этап второго по значимости еврокубка «черные орлы» начали кошмарно — с четырех поражений кряду.

Сперва подопечные Абдуллы Авчи проиграли на выезде братиславскому «Словану» со счетом 2:4, после чего уступили дома «Вулверхэмптону» — 0:1.

Затем дома турки не смогли ничего сделать с «Брагой» — 1:2, а следом был выезд в Португалию и вновь поражение — 1:3.

Только в прошлом туре турки «проснулись» и дома нанесли поражение «Словану» — 2:1. Однако шансов на плей-офф уже все равно нет.

В прошлом туре чемпионата Турции команда на выезде одолела «Касымпашу» — 3:2. В турнирной таблице «Бешикташ» занимает второе место, набрав 27 очков.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1.53, тогда как успех гостей оценивается в 6.40, а ничья — в 4.40.

«Волки» играют дома и еще имеют минимальную мотивацию — обойти «Брагу» и выиграть группу, да и класс у команды просто выше, чем у «Бешикташа», который уже ни на что не рассчитывает. Предлагаем поставить на победу «Вулверхэмптона» с форой -1 гол за 1.88. 0