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    Испугаются ли «пираты» злобных «догов»?

    «Лилль» — «Брест». Прогноз (к. 2.06) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 6 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Лилль» — «Брест»
    Юсуф Языджи
    В пятницу, 6 декабря, «Лилль» на своем поле примет «Брест» в рамках 17-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Пьер-Моруа», начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Лилль» — «Брест».

    «Лилль»

    «Лилль» занимает четвертое место в турнирной таблице французской Лиги 1, имея на своем счету 25 очков.

    «Доги» одержали семь побед, четырежды сыграли вничью и потерпели пять поражений.

    В двух предыдущих турах подопечные Кристофа Галтье обыграли «Дижон» (1:0) и «Лион» (1:0), реабилитировавшись за поражение от «Пари Сен-Жермен» (0:2).

    В Лиге чемпионов «Лилль» выступает крайне неудачно. В пяти матчах группы H команда набрала всего один балл и уже потеряла шансы получить путевку в еврокубковую весну.

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    После травм у «Лилля» восстанавливаются Рейнилду Мандава, Адама Сумаро и Тимоти Веа.

    «Брест»

    «Брест» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата Франции с 21 набранным баллом.

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  • 02/12/2019

    • На счету «пиратов» пять побед, шесть ничьих и пять поражений в 16 сыгранных турах.

    Команда Оливье Далль'Оглио в предыдущем туре разгромила «Страсбур» (5:0), прервав серию из четырех неудачных встреч, в которых ей удалось набрать всего одно очко.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В лазарете «Бреста» находятся Йоан Курт и Кевин Меи.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лилля» — 1.45, победа «Бреста» — 8.40, ничья — 4.40.

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    Действительно, статус фаворита и фактор домашнего поля обязуют «догов» рассчитывать на три очка, однако «пираты» не так просты, как может показаться на первый взгляд.

    Команда Оливье Далль'Оглио, например, проиграла «Пари Сен-Жермен» и «Марселю» с минимальной разницей, доказав, что способна бороться с грандами.

    Ну а поскольку у «Лилля» в последнее время имеются проблемы в атаке, наш прогноз на игру — «тотал голов меньше 2,5» за 2.06.

    Также можно присмотреться к ставке «победа "Бреста" с форой +1,5», которая принимается с коэффициентом 1.63. 0

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