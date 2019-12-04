«Саутгемптон» — «Норвич». Прогноз (к. 3.0) и ставки на матч АПЛ 4 декабря 2019 года

В 15 туре английской Премьер-лиги «Саутгемптон» будет принимать «Норвич». Игра пройдет на стадионе «Сент-Мери» 4 декабря. Начало встречи — в 22:30 мск. Прогноз на «Саутгемптон» — «Норвич».

«Саутгемптон»

На данный момент клуб из одноименного города располагается на третьем с конца места в турнирной таблице АПЛ, опережая грядущего оппонента на четыре пункта.

До минувшего тура АПЛ «Саутгемптон» не побеждал в четырех поединках кряду. Затем эта команда проиграла «Тоттенхэму» (1:2) и «Челси» (1:4).

А после ничьей с «Вулверхэмптоном» (1:1) подопечные Ральфа Хазенхюттля были биты «Лестером» (0:9), а также дважды уступили «Ман Сити» в Кубке лиги и АПЛ (1:3; 1:2).

В 12 туре чемпионата Англии «Саутгемптон» дома потерпел поражение от «Эвертона» (1:2), а последующий матч с «Арсеналом» на «Эмирейтс» закончился ничьей — 2:2.

И только в прошлом туре коллектив победил дома «Уотфорд» (2:1) и теперь занимает 18-е место с отставанием в два балла от спасительной 17-й позиции.

«Норвич»

На данный момент команда из города Норвич находится в зоне вылета на 19 позиции в турнирной таблице чемпионата с 11 очками на своем счету.

После победы дома над «Ман Сити» (3:2) «канарейки» не могли выиграть в течение семи поединков. С 21 сентября по 5 октября подопечные Даниеля Фарке уступили «Бернли» (0:2), «Кристал Пэлас» (0:2) и «Астон Вилле» (1:5).

Затем «Норвич» сыграл вничью с «Борнмутом» (0:0), но в следующих трех матчах «канарейки» вновь оставались без очков.

С 10 по 12 тур этот коллектив потерпел поражения от «Манчестер Юнайтед» (1:3), от «Брайтона» (0:2) и «Уотфорда» (0:2). А первая за долгое время победа была добыта в гостевом противостоянии с «Эвертоном» (2:0).

В прошлом туре коллектив разошелся мировой с «Арсеналом» (2:2).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которого равен 1,75, тогда как успех гостей оценивается в 4,33, а ничья — в 4,0.

Рекомендуем ставить на то, что «Саутгемптон» выиграет, и обе команды забьют за 3,0. 0