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    Прервется ли черная полоса «Ростова» матчем с «Уралом»?

    «Ростов» — «Урал». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч чемпионата России 30 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Ростов» — «Урал»
    Валерий Карпин
    В 18 туре российской Премьер-лиги «Ростов» 30 ноября на своем поле сыграет с екатеринбургским «Уралом». Стартовый свисток будет дан в 16:30 по мск. Прогноз на «Ростов» — «Урал».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 30 Ноября 2019 года
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  • Екатеринбург
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    «Ростов»

    Дела ростовчан обстоят не лучшим образом — уже пять матчей команда не выигрывает. Началась черная полоса вылетом из Кубка России в конце октября — «Ростов» уступил на выезде 1:2.

    Затем последовала разочаровывающая ничья в южном дерби с «Краснодаром» (2:2). «Ростов» забил дважды до перерыва и весь матч удерживал преимущество, чтобы дважды пропустить на последних минутах.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    В домашнем матче с «Тамбовом» ростовчане уступили 1:2, забив быстрый гол и пропустив дважды после перерыва. Во время международной паузы «Ростов» проиграл «Краснодару» (0:1) в товарищеском матче.

    В последнем матче РПЛ «Ростов» уступил «Динамо». вновь забив первым, упустив преимущество, пропустив на последних минутах с пенальти и не забив пенальти в компенсированное время.

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    • Все это на фоне интервью Валерия Карпина о том, что игроки не получают зарплату три месяца, а клуб находится в серьезных долгах.

    После 17 туров РПЛ «Ростов» идет на 5-м месте с 30 очками. Разница мячей 30-27, 10 голов забил Эльдор Шомуродов. В предстоящем матче не сыграет хавбек Данил Глебов.

    «Урал»

    Урал в конце октября с трудом, но пробился в четвертьфинал Кубка России, обыграв по пенальти грозненский «Ахмат» — 2:2 (5:4 по пенальти).

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    • Затем в рамках РПЛ екатеринбуржцы уступили дома «Оренбургу» (1:2) и на выезде разошлись миром все с тем же «Ахматом» (0:0).

    Во время международной паузы «Урал» выиграл товарищеский турнир на Кипре, обыграв местный «Пафос» (2:1) и московскую «Родину» (3:1), выступающую в ПФЛ.

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    В последнем матче «Урал» дома разошелся миром со «Спартаком» (0:0) и с 20 очками расположился на 8-м месте. Разница мячей 21-29, по четыре гола забили Эрик Бикфалви и Владимир Ильин.

    В матче не сыграет травмированный Роман Емельянов.

    Календарь и таблица РПЛ

    В первом круге «Урал» дома упустил победу над «Ростовом» (2:2), а прошлом сезоне уральцы дома сыграли вничью (1:1), а на выезде проиграли (1:2). Такая же картина и сезоном ранее (1:1 дома и 0:1 на выезде).

    Прогноз и ставки

    На победу «Ростова» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,60, на ничейный результат — 4,05, а на успех «Урала» — 5,75.

    Уральцы проиграли 5 из пяти последних семи матчей в Ростове, ни разу не победив. «Ростов» находится не в лучшем состоянии, но прогнозируем, что команда Карпина не проиграет этот матч.

    Матч вряд ли будет очень результативным. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,95 и «Обе забьют — нет» за 1,85. 0

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