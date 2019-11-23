«РБ Лейпциг» — «Кельн». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч чемпионата Голландии 23 ноября 2019 года

«РБ Лейпциг»
В чемпионате Германии «Лейпциг» с 21 очком после 11 туров идет на 2-м месте, 4 балла уступая лидеру.
В четырех последних матчах «Быки» крупно победили. Команда выиграла две встречи в национальном первенстве и по одному — в кубке страны и Лиге чемпионов.
Сперва клуб разгромил «Вольфсбург» (6:1) в гостевом матче Кубка Германии, затем дома растерзал «Майнц» (8:0) в чемпионате.
После этого на выезде в главном еврокубке был бит «Зенит» (2:0). Наконец, в прошлом туре на выезде удалось одолеть «Герту» (4:2).
«Кельн»
Сейчас красно-белые опережают «Падерборн» на три пункта. С 7 баллами в активе коллектив находится на предпоследнем месте в турнирной таблице Бундеслиги.
«Кельн» проиграл четыре предыдущих матча кряду во всех турнирах. Одно из поражений случилось в Кубке Германии против «Саарбрюкена» (2:3).
Три других пришлись на чемпионат страны. Обидчиками «Козлов» стали «Майнц» (1:3), «Фортуна» Дюссельдорф (0:2) и «Хоффенхайм» (1:2).
Прогноз
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,33, тогда как успех гостей оценивается в 8,5, а ничья — в 5,5.
Рекомендуем ставить на то, что «РБ Лейпциг» выиграет, и в матче будет забито четыре или более голов за 2,25. 0