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    Удержится ли «РБ Лейпциг» на втором месте?

    «РБ Лейпциг» — «Кельн». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч чемпионата Голландии 23 ноября 2019 года

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    Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Кельн»
    «РБ Лейпциг» выиграл четыре предыдущих матча
    В 12-м туре немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» будет принимать «Кельн». Игра пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» 23 ноября. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Кельн».

    «РБ Лейпциг»

    В чемпионате Германии «Лейпциг» с 21 очком после 11 туров идет на 2-м месте, 4 балла уступая лидеру.

    В четырех последних матчах «Быки» крупно победили. Команда выиграла две встречи в национальном первенстве и по одному — в кубке страны и Лиге чемпионов.

    Сперва клуб разгромил «Вольфсбург» (6:1) в гостевом матче Кубка Германии, затем дома растерзал «Майнц» (8:0) в чемпионате.

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    После этого на выезде в главном еврокубке был бит «Зенит» (2:0). Наконец, в прошлом туре на выезде удалось одолеть «Герту» (4:2).

    «Кельн»

    Сейчас красно-белые опережают «Падерборн» на три пункта. С 7 баллами в активе коллектив находится на предпоследнем месте в турнирной таблице Бундеслиги.

    «Кельн» проиграл четыре предыдущих матча кряду во всех турнирах. Одно из поражений случилось в Кубке Германии против «Саарбрюкена» (2:3).

    Три других пришлись на чемпионат страны. Обидчиками «Козлов» стали «Майнц» (1:3), «Фортуна» Дюссельдорф (0:2) и «Хоффенхайм» (1:2).

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,33, тогда как успех гостей оценивается в 8,5, а ничья — в 5,5.

    Рекомендуем ставить на то, что «РБ Лейпциг» выиграет, и в матче будет забито четыре или более голов за 2,25. 0

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