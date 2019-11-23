«Аталанта» — «Ювентус». Прогноз (к. 4.33) и ставки на матч чемпионата Италии 23 ноября 2019 года

В субботу, 23 ноября, «Аталанта» в поединке 12-го тура итальянской Серии А сыграет с «Ювентусом». Встреча, которая на «Гевисс Стэдиум», начнется в 17:00 по мск. Прогноз на «Аталанта» — «Ювентус».

«Аталанта»

Начиная с октября «Аталанта» одержала только две победы в девяти матчах. В первом из них произошло поражение от «Шахтера» (1:2) дома в Лиге чемпионов.

6 октября коллектив из Бергамо разобрался с «Лечче» в национальном первенстве (3:1). В 8 туре чемпионата команда упустила преимущество, из-за чего сыграла вничью с «Лацио» (3:3).

После этого «нерадзурри» проиграли в гостях «Манчестер Сити» (1:5), а затем разгромили на своем поле «Удинезе» (7:1).

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С тех пор клуб не знает побед, трижды сыграв вничью во всех турнирах, пои занимает пятое место в Серии А.

«Ювентус»

«Ювентус» — лидер чемпионата Италии. В 12 играх туринцы заработали 32 очка и опережают ближайшего преследователя на один пункт.

«Старая Синьора» в этом сезоне Серии А еще не знала горечи поражений, потеряв очки только в трех встречах из 16 во всех турнирах.

Ранее «бьянконери» выиграли в дерби с «Торино» (1:0). Перед этим чемпион обыграл 2:1 на своем поле «Дженоа».

В неделю перед уходом на международную паузу дружина Сарри с трудом переиграла «Локомотив» (2:1) на выезде в Лиге чемпионов и «Милан» (1:0) дома в национальном первенстве.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,35, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,9, а ничья — в 3,5.

Рекомендуем ставить на то, что «Ювентус» выиграет, и обе команды забьют за 4,33. 0