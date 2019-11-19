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    Северная Македония и Израиль сыграют без груза ответственности

    Северная Македония — Израиль. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч отбора Евро-2020 19 ноября 2019 года

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    Прогноз на Северная Македония — Израиль
    Горан Пандев
    В десятом туре отборочного турнира Евро-2020 сборная Северной Македонии 19 ноября в Скопье сыграет с командой Израиля. Игра начнется в 22:45 по Москве. Прогноз на Северная Македония — Израиль.

    Северная Македония

    Македонцы за тур до конца отборочной компании имеют на своем счету 11 очков и идут на пятом месте, отставая от второй позиции на восемь пунктов. Пробиться на Евро-2020 они теперь смогут только через плей-офф Лиги Наций.

    За девять матчей квалификации «золотисто-красные» выиграли в трех встречах, две из них над безнадежной Латвией (3:1 и 2:0), а также еще раз одолели дома Словению — 1:0.

    Еще дважды балканская команды сыграла вничью. На выезде со словенцами (1:1) и со своим предстоящим противником на его территории (1:1).

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    В четырех домашних матчах этого отборочного цикла сборная Македония дважды выиграла и дважды проиграла, разница мячей в этих встречах составила — 6:7.

    Израиль

    У сборной Израиля числится на счету такое же количество зачетных баллов, но лучшая разница мячей, из-за которой она находится выше. Шансов поехать на Евро-2020 у нее нет.

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    • «Бело-синие» в отборочных матчах также добыли три виктории. Тоже выиграли обе игру у латвийцев (3:0 и 3:1) и дома неожиданно одолели крепкую Австрию со счетом 4:2.

    Гостевые поединки плохо даются израильтянам, где они проиграли всем, кроме слабой Латвии. Забить смогли шесть, а пропустили — десять.

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    Преимуществом в личных встречах находится у Израиля, одержавшего четыре победы при одной виктории македонце и одном ничейном исходе.

    Прогноз на Северная Македония — Израиль

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа сборной Северной Македонии — 2.55, победа сборной Израиля — 2.95, ничья — 3.45.

    Для команд эта игра не будет иметь никакого турнирного значения. Думаем, что коллективы сыграют в открытый футбол с забитыми мячами в обе стороны. 0

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